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4G telefonların fiyatları düşüyor

06.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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4G telefonların fiyatları düşüyor

Akıllı telefon sektörü yeni bir çağın başlangıcında diyebiliriz. Artık zaman 5G zamanı. Bilindiği üzere 5G tarafında ilk ciddi adımlar 2019 yılı itibariyle zaten atılmıştı. Hatta genel beklenti 2020’de pek çok ülkenin 5G’ye geçmesi yönündeydi. Lakin beklenen olmadı.

Hem ABD’nin 5G tarafında öncü şirketlere yaptığı baskı, hem de küresel koronavirüs pandemisi 5G’nin gelişimine ket vurdu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 5G teknolojisi pek çok ülkede aktif olarak kullanılmaya başladı.

Hal böyle olunca akıllı telefon sektöründeki isimler de 5G tarafındaki model yelpazesini arttırmaya başladılar. 5G destekli modellerin piyasaya girmesi bir anlamda 4G destekli cihazların ıskartaya çıkmasına zemin hazırladı.

Hali hazırda pek çok üretici artık 5G destekli modeller üretiyor. Yani sadece LTE desteğine sahip cihaz sayısı günden güne azalıyor. Çünkü yakın zamanda Türkiye de dahil pek çok ülke 5G’yi aktif olarak kullanmaya başlayacak. Dolayısıyla kullanıcılar da tercihlerini 5G’den yana kullanacaklar.

Bu durumun az çok farkında olan akıllı telefon üreticileri, 4G destekli modellerin fiyatını kademeli olarak düşürerek eldeki stokları bitirme çabasındalar. Eğer siz de şu aralar LTE desteğine sahip bir model almak istiyorsanız, biraz daha bekleyerek fiyatların düşmesinden yararlanabilirsiniz.

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