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4’üncü Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

Bu yıl 54 ülkeden 340 üniversite ve kurumun katılımıyla dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlıyor.

4’üncü Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başlıyor

İSTANBUL, (DHA) - Bu yıl 54 ülkeden 340 üniversite ve kurumun katılımıyla dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlıyor.

Avrasya Üniversiteler Birliği’nin (EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi, (EURIE) 27 Şubat Çarşamba günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda başlıyor.

SUNUCU MİNİ ADA

Toplam 3 binin üzerinde rektör, rektör yardımcısı, dekan ve akademisyenin katılacağı zirvenin açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fas Milli Eğitim, Mesleki Eğitim, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Saaïd Amzazi de teşrif edecek. Programın sunuculuğunu ise, Türkiye’nin ilk insansı robotu Mini Ada yapacak.

50’DEN FAZLA PANELDE YÜKSEKÖĞRETİM KONUŞULACAK

Etkinlik boyunca düzenlenecek olan 50’den fazla panel, seminer ve sempozyumda yükseköğretimde yeni trendler, yapay zekâ teknolojileri, Endüstri 4.0, STEM eğitimi, yükseköğretimde kadının liderliği, sığınmacıların yükseköğretim durumu, girişimcilik ve teknoloji, akıllı diplomalar, eğitimde yükselen ülkeler ve yükselen değer Türkiye gibi konuları ele alacak.

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