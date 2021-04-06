5 – 11 Nisan haftalık burç yorumları | Burcunuza göre bu hafta nasıl geçecek?

5 – 11 Nisan haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Bu sebeple Oğlak burçları kariyer konularında çok daha ciddi olacak. Pazartesi günü, Ay ve Merkür uyumlu açısı gerçekleşiyor. Aklınızdaki birçok proje gerçeğe dönüşebilir. Salı günü ise Ay Balık burcuna geçecek. Hafta ortası sabırsız enerjilerle çevrilebiliriz. Cumartesi günü ilişkileriniz açısından olumlu enerjiler oluşuyor. Eğer özel ilişkilerinizle ilgili konuları konuşmak istiyorsanız bu konuşmaları Cumartesi günü gerçekleştirebilirsiniz. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları… KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Koç burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm haftaya boyunca deneyimleyeceksiniz. Pazartesi günü dağınıklıklar ve gecikmeler karşınıza gelebilir. Salı gününden itibaren temponuz yükselecek. Hayatınızın iplerini elinize alacaksınız. Hafta içerisinde enerjinizin yükseldiğini görecek, hayatınızda heyecan yaratan yeniliklerle karşı karşıya olacaksınız. Özellikle bu Yeni Ay sizin burcunuzda olduğu için hayatınızdaki yenilikleri kendiniz başlatabilirsiniz. Çevrenize yeni insanlar dahil olmaya başlayacak. Yeni ilişkilere doğru gidebilir, yeni ilişkilerde daha keyifli süreçler hakim olabilir. Evli Koç burçları için çocuk sahibi olma, gebelik süreçleri ve gebelik adına alınan medikal destekler gündemde olabilir. Merkür Koç burcunda ilerlerken daha sabırsız ve aceleci olabilirsiniz. İş hayatındaki süreçleriniz daha hızlı ilerleyecek. Hafta boyunca sosyal mesafeye daha sık dikkat edin. Cilt, diş ve gözlerle ilgili rahatsızlıklar gündeme gelebilir, destek ve yardım alabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta Koç burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm haftaya boyunca deneyimleyeceksiniz. Bu Yeni Ay 12. evinizde gerçekleşeceği için iş veya özel hayatınızda gizli konular aniden aydınlanabilir, açığa çıkabilir. Farkında olmadığınız hataları görebilir, daha önce gizlediğiniz durumların elinizde olmadan ortaya çıkışına tanık olabilirsiniz. İlahi bir korunma sayesinde negatif olayların içinden korunarak çıkabilirsiniz. Bu Yeni Aydan itibaren ruh ve beden sağlığınızda şifalanmanın başladığını göreceksiniz. Spiritüel destekler almanız, maneviyatınızı güçlendirmeniz bu dönemi daha çok şifalanarak geçirmenizi sağlayacaktır. Beden sağlığıyla ilgili alacağınız medikal destekler ise daha hızlı sonuçlar getirecektir. Hafta içerisinde daha önce kaybettiğiniz değerli eşyalarınızı bulabilirsiniz. Kişisel gelişim konularında yeni adımlar atabilir, bu yolla harcamalar yapabilirsiniz. Geniş kitlelelere hitap eden iş ve projelerle ilgilenebilirsiniz. Ailenize yeni üyeler katılabilir, ev içerisinde kalabalık davetler planlayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta Koç burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkilerini tüm hafta boyunca deneyimleyeceksiniz. Bu Yeni Ayın etkileriyle

sosyal çevrenizde yeni enerjiler karşınıza gelecek. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni gruplara ve ortamlara dahil olabilirsiniz. Bu dönemde tanıştığınız insanlar size farklı alanlarda kazanımlar sağlayabileceği gibi, heyecan duygunuzu uyandıran ilişki başlangıçları söz konusu olabilir. Bazı İkizler burçları bu dönemde yeni bir eğitim süreci içine dahil olabilir. Akademik süreçlerinizde yeni planlamalar, başvurular ve mevcut başvurularınızın yanıtlanması ile geleceğe dair düzenlemeler gündeminizde olabilir. Süregelen işinizde atanma, tayin ve terfi gündemleri öne çıkabilir. Mars sizin burcunuzda ilerlemeye devam ederken epey hareketli bir hafta geçireceksiniz. Kısa süreli seyahatleriniz daha keyifli geçebilir. İlişkilerinizde yeniye yer açmak için eskiyle vedalaşmanız gerekecek. Bu eski, eski bir fikir, eski bir ortam veya geçmişten bir kişi olabilir. Haftanın yüksek enerjileri ile heves odaklı, fevri kararlar içinde olmamalı; uzun vadeli planlarınız için daha temkinli ilerlemelisiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Koç burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkilerini tüm hafta boyunca deneyimleyeceksiniz. Bu Yeni Ay tepe noktanızda gerçekleşeceği için kariyeriniz adına önemli başlangıçlar karşınıza gelecektir. Süreç sizi iş ve kariyer konularında yeni hedeflere ve beraberinde yeni başlangıçlara götürecektir. Mesleğinizde, alanınızda zirveye çıkmak isteyebilir, kendinizi ortaya koyabilir, daha cesur, sabırsız ve yenilikçi adımlar içinde olabilirsiniz. Yaşamınızdaki eril figürler, patronlar, eş ve baba figürleri bu hafta boyunca ön planda olabilir. Otorite figürleriyle ortak kararlar alabilir, yeni bir yola gidebilirsiniz. Dürtüsel tepkiler hata ve yanılgılara düşmenize neden olabilir. Anlık duygu ve düşüncelerin esiri olmamaya, ayaklarınızın yere bastığından emin olmaya gayret edin. İlişkileriniz, dostluk ve ortaklıklarınızda hafta boyunca yüksek enerjiler hakim olacağı için gerilim ortamı yaratmaktan, gerilimi beslemekten kaçınmalısınız. Basit meseleler, çözülebilecek durumlar anlık agresyonlarla inatlaşmalara götürebilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta Koç burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkilerini tüm hafta boyunca deneyimleyeceksiniz. Bu Yeni Ay ile iş veya özel hayatınızda yeni teklifler alacaksınız. İnsanlardan destek ve fayda görebileceğiniz, daha çok öne çıkacağınız, daha çok beğenileceğiniz ve takdir göreceğiniz bir süreçtesiniz. Süregelen ilişkilerinizde evlilik teklifi, evlilik adımları gündeme gelebilir. İlişkilerin resmiyete dökülmesine dair konuşmalar yapılabilir. Bazılarınız için bir dostluk ilişkisinden gelen duygusal bir teklif söz konusu olabilir. İş hayatında ortaklı işler içerisinde olanlar ise yeni projeler, yeni planlar için araştırma ve görüşmeler içinde olacaktır. Yurtdışı seyahatleri, akademik süreçlerinizle bağlantılı yenilikler gündeme gelebilir. Sezgilerinizin daha güçlü çalışacağı, telepatik deneyimler içinde olacağınız, uzaklardaki kişilerden haberler alabileceğiniz, haberci rüyalar görebileceğiniz bir hafta. Koç Yeni Ayı sürpriz haberler, beklenmedik telefonlar getirecektir. BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta Koç burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkilerini tüm hafta boyunca deneyimleyeceksiniz. Hafta içerisinde yatırım ve birikimler, ödemeler ve krediler, ortaklı finansal adımlar gündeminizde olabilir. Parayı kendinize çekebileceğiniz, hakkınız olan ödemelere kavuşacağınız, enerji alanınızın daha güçlü olacağı bir süreçte olacaksınız. Duygusal bir dönüşüm yaşabileceğiniz bu Yeni Ay ile korkularınızın üzerine gitme, içinizdeki gücü keşfetme zamanı. Haftanın ilk yarısında geçmiş konuları tamamlamak, yarım kalan işleri tamamlamak ve daha önceden planlanmış işlerinizi sonuca bağlamakla ilgilenebilirsiniz. Yenilikler yapabilmek, yaşamınıza yeniyi çekmek için eskiyi tamamlamanız, eskiyi kapatmanız gerekebilir. Haftanın ikinci yarısından itibaren yaşamınıza yeniliğe yer açma zamanı. Estetik kaygılar ve sağlığınız için destekler alabilir ve harcamalar yapabilirsiniz. Görüntünüze, tarzınıza ve sağlığınıza daha çok odaklanacağınız bir süreçte olacaksınız. Kronik rahatsızlıklar, baş ağrıları ve göz-cilt rahatsızlıklarına karşı dikkat.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta Koç burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkilerini tüm hafta boyunca deneyimleyeceksiniz. Hafta başından itibaren yaşamdan keyif almaya, koşullarınız ve hayatınızla barış enerjisi içinde olmaya odaklanma zamanı. Yeni Ay ile ilişkilerinizde yeni enerjiler hakim olacak. Süregelen ilişkinizde duygular dile getirilebilir. Partnerinizle daha açık konuşmalar yapabilirsiniz. Bazı ilişkilerdeki saklı durumlar açığa çıkabilir ve aydınlanabilir. Karşınızdaki insanları daha iyi tanıyacaksınız. İlişkilerde samimiyet ön planda olacak. Yalnız Teraziler ise bu Yeni Ay ile birlikte yeni bir ilişkiye doğru ilk adımlar içerisinde olabilir. Katıldığınız arkadaş ortamlarında, sosyal çevrenizde öne çıkabilirsiniz. Dostlarınız ve tanıdıklarınızdan geleceğe dair hedeflerinizle ilgili destek ve yardım alabilirsiniz. Her türlü ilişkide sezgilerinize ve kalbinizin sesine kulak vermelisiniz. Bağımlı ve kurban psikolojisinde olduğunuz durumlarda yaşam sizin adınıza harekete geçecektir. AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta Koç burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkilerini tüm hafta boyunca deneyimleyeceksiniz. Bu Yeni Ayı 6. evinizde karşılayacağınız için iş hayatında yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Süregelen işinizde yenilik beklentisinde, yenilik arayışında olabilirsiniz. Beden sağlığınıza önem vermeniz, beslenmenize özen göstermeniz, bedeninizin verdiği sinyalleri daha iyi takip etmek daha önemli oalcak. Bu dönem içerisinde spor yapmak, günlük rutininize sporu ve hareketi daha fazla dahil etmek, boş vakitten uzaklaşmak ruhen ve bedenen daha sağlıklı olmanıza, enerjinizin yükselmesine aracı olacaktır. Terfi ve tayin gibi gündemleriniz bugünlerde yapılacak görüşmelerle sonuca bağlanabilir. Çalışma ortamınıza yeni insanlar dahil olabilir. Mevcut çalışma arkadaşlarınızda ilişkilerinizde yeni dengeler ortaya çıkabilir. İş yaptığınız insanlarla bir ilişki ve flört başlangıcı evresinde olabilirsiniz. Kendi işini yapan ve yönetici Akrepler ise çalışanlarıyla ilgili düzenlemeye gidecek, yeni çalışanları ekibine dahil edecektir.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta Koç burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkilerini tüm hafta boyunca deneyimleyeceksiniz. Artık kendinizi her anlamda geliştirmeye odaklanmalı, attığınız her adımın size bir şekilde kazanım sağlayacağını bilerek yaşamda pes etmeden yol almaya devam etmelisiniz. Bugünlerde hem iş hem özel hayatınızda yenilikler, sürpriz durumlar yaşamanız oldukça olası. Özellikle aşk hayatınızda yeni deneyimler kapınızı çalabilir. Heyecan duyacağınız yeni bir ilişkinin ilk adımları içerisinde olabilirsiniz. Saklı duygularınızı karşınızdaki kişiye artık dile getirebilir, daha açık ve net bir tavır sergileyebilir, aşk ilişkilerinde daha cesur olabilirsiniz. Evli Yaylar bugünlerde çocuk sahibi olmaya karar verebilir, gebelik haberleri alabilir. Bu hafta özellikle haftanın ikinci yarısı boyunca göreceğiniz rüyalar işaretçi ve haberci olabilir. Hafta boyunca şansınıza güvenmek, pozitif inanca sahip olmaya çabalamak ve negatif fikirlerden uzaklaşmak haftayı daha şanslı geçirmenizi sağlayacak.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta Koç burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkilerini tüm hafta boyunca deneyimleyeceksiniz. Yaşamınızın farklı alanlarındaki farklı belirsizlikler son bulacak. Artık önünüzü görecek ve bir süredir var olan belirsizlik, bekleyiş ve dağınıklık hali son bulacak. Yeni ayı 4. evinizde karşılayacağınız için aile üyelerinizin hayatında yeni gelişmeler olabilir. Ailenize yeni üyeler katılabilir. Çocuk sahibi olma kararı, gebelik haberleri gündeme gelebilir. Süregelen ilişkinizde birlikte yaşama kararı alabilir veya evlilik teklifi, ailelerin bir araya gelmesi ve ilişkinin resmiyete dökülmesi söz konusu olabilir. Heyecanın, gerilimin, sabırsızlığın ve aceleciliğin her alanda artacağı bir dönem olacak. Yükselen bu enerji ile gerilim ve zıtlaşma, inatlaşma durumlarına daha hızlı kapılabilirsiniz. Bu ise basit meselelerin büyümesine neden olabilir. Dürtüsel davranışlardan ve kontrolsüz tepkilerden kaçınmaya özen gösterin. Eş, baba, patron gibi eril ve otorite figürler hafta boyunca kararlarınızda ve yaşamınızda daha etkin olabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta Koç burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkilerini tüm hafta boyunca deneyimleyeceksiniz. Koç burcunun doğası sebebiyle yaşamınızda daha hızlı ilerleyen süreçler içinde olacaksınız. Önceki haftaların dağınıklığı, kararsızlık hali son buluyor. Zihin, akıl ve fikirler ön planda ve önemli olacak. Merkür 3. evinizde ilerlerken daha hızlı düşünecek, detayları görmeye çalışacak, daha mükemmeliyetçi olacaksınız. Yaşamınızın farklı alanlarında yenilik isteğiniz artacak. Yeni insanlar, yeni ortamlar sizi daha çok heyecanlandıracak. Rutin ve durağan durumlardan ise daha çok sıkılabilirsiniz. Bu sebeple kısa seyahatler yapabilir, sosyal ortamlara katılabilirsiniz. Bugünlerde bencil tavırlar ve benmerkezcilikten kaçınmalı, büyük sözler sarf etmemelisiniz. Büyük sözlerinizden, fevri tavırlarınızdan sonrasında pişmanlık duyabilirsiniz. Acelecilik kazalara sebebiyet verebilir. Araçlarınızla ilgili ödemeler, tadilatlar gündeme gelebilir. Kardeşlerinizle ilişkileriniz iyileşebilir, sezgilerinize kulak vererek daha emin ilerleyebilirsiniz.