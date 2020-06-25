5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı

Deprem bilimci Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Global'e konuşan Ercan, 2020'nin Türkiye için deprem yılı olacağını belirterek Çaldıran, Eleşkirt, Tutak, Malazgirt dolaylarında 7 büyüklüğünde depremler olabileceğini söyledi.

Doğu Anadolu'nun bol kırıklı bir bölge olduğuna dikkat çeken Ercan, "Kırık ne kadar çoksa o kadar çok deprem gerçekleşir. Kırık boyları ne kadar uzunsa depremin şiddeti de o kadar büyük olur. Buradaki hareket eden kırık Erciş kırığı. Bu kırık Van Gölü’nün kuzeyinden Özalp’a doğru uzanıyor. Oradan Hoy’a gidiyor. Biliyorsunuz Hoy’da daha önce 5,9’luk bir deprem olmuştu. Bu depremin şiddeti İran’da 4-5 olurken Türkiye’de 7 şiddetinde olmuştu" dedi.

"ERCİŞ KIRIĞI HAREKETE GEÇTİ"

Ercan, Erciş kırığının harekete geçtiğini belirterek, “Hakkari, Bingöl ve Kars üçgenindeki bölge çok gergin. Bu depremin Bingöl depremiyle bağlantısı var görünüyor. Bu bölgede yeni depremler olabilir ve büyüklüğü 6'yı geçebilir” diye konuştu.