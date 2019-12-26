KADIN
  4. 5 adımda belirgin elmacık kemiklerine sahip olun!

5 adımda belirgin elmacık kemiklerine sahip olun!

Betül Kurucu Betül Kurucu
MAKYAJ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yüzünüzün kusursuz görünmesi için elmacık kemiklerinizin belirginleşmesi önemli bir faktördür. Peki estetiğe gerek kalmadan mükemmel elmacık kemiklere sahip olmak mümkün mü?

5 adımda belirgin elmacık kemiklerine sahip olun!

Yapacağınız makyaj uygulamalarıyla yüzünüzün istediğiniz bölümlerini ön plana çıkarmanız mümkün. Elmacık kemiklerinizi belirginleştirmek için de uygulayacağınız bu 5 önemli adım istediğiniz görünüme kavuşmanızı sağlayacaktır:

1.Adım:

İlk önce yanaklarınızın hangi kısmını kontürleyeceğinizi bilmeniz gerekir. Bunu anlamanın en iyi yolu yanaklarınızı emmektir. Bu hareket yanak çukurlarınızın nerede olduğunu görmenize yardımcı olur. Yanaklarınızı içine çekin. Oluşan çukurun üzerindeki kemik kontür uygulayacağınız yerdir.

Yanaklarınızın neresini kontürleyeceğinizi anlamak için bir başka yöntem daha var. Fırçayı 45 derecelik açıyla eğin ve elmacık kemiğinize yerleştirin. Yukarıda kalan kısmı kontürleyin.

2. Adım:

Kontürünüzün nerede başladığını buldunuz. Peki ya nerede bitecek? Fırçayı kaşlarınızın bittiği yere dikey olarak yerleştirin. Kontürünüzün ideal olarak bitmesi gereken yer burasıdır.

3. Adım:

Kontür fırçası alın ve bir kontür pudrası ya da cildinizden 2 ton koyu bronzlaştıcı ile yukarıda anlattığımız noktalara uygulama yapın.

Bronzlaştırıcıyı aşırı yoğun sürmeyin. Fırçayı yukarıdan aşağıya doğru (saç çizginizden yanağınıza doğru) kaydırırken daha hafif baskı uygulayın.

4. Adım:

Ten renginize uygun bir allık alın. Uygulamak için kabarık bir allık fırçası kullanın ve kontur çizgisinin hemen altına uygulayın.

Fırça yardımı ile allık ve bronzlaştırıcınızı yanağınızda karıştırın. Bu işlem, düzensiz ama süzenli bir makyaj görüntüsü verecektir.

5. Adım:

Şekillendirme ve vurgulama bir bütündür. Cilt tonunuza uygun bir krem bazlı vurgulayıcı seçin. Elmacık kemiklerinizin hemen üst kısmına, kontürlü bölgeye küçük, kabarık fırça ile uygulayın.

Vurgulayıcı yerine highlighter da kullanabilirsiniz. Bu işlem de makyajınıza hareket ve ışıltı katacaktır.

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
Kim Kardashian makyajına taş çıkartan minnoş teyze Kim Kardashian makyajına taş çıkartan minnoş teyze
Makyajın gücüne inanamayacak, şaşkına döneceksinizMakyajın gücüne inanamayacak, şaşkına döneceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
makyaj belirgin elmacık kemikleri

En Çok Okunan Haberler

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

Kulisten göğüs dekolteli poz! 'Alev aldı'

Kulisten göğüs dekolteli poz! 'Alev aldı'

Kadınlar ilişki sırasında neden ses çıkarıyor?

Kadınlar ilişki sırasında neden ses çıkarıyor?

Bu özelliğini kimse bilmiyordu!

Bu özelliğini kimse bilmiyordu!

Makyajsız da güzel bir cilde sahip olabilirsiniz!

Makyajsız da güzel bir cilde sahip olabilirsiniz!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Tırnaklarınız için bu karışımı mutlaka denemelisiniz!

Tırnaklarınız için bu karışımı mutlaka denemelisiniz!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Rimel temizlemenin en kolay yolları

Rimel temizlemenin en kolay yolları

Aseton olmadan ojeleri çıkartacak 5 dahiyane fikir

Aseton olmadan ojeleri çıkartacak 5 dahiyane fikir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim Kardashian makyajına taş çıkartan minnoş teyze

Kim Kardashian makyajına taş çıkartan minnoş teyze

Makyajın gücüne inanamayacak, şaşkına döneceksiniz

Makyajın gücüne inanamayacak, şaşkına döneceksiniz

Tek seferde dumanlı göz makyajı yapabileceğiniz göz farı

Tek seferde dumanlı göz makyajı yapabileceğiniz göz farı

Vogue'un en etkili makyaj artisti ünvanını verdiği Pat McGrath'le tanışın!

Vogue'un en etkili makyaj artisti ünvanını verdiği Pat McGrath'le tanışın!

Danla Bilic'den Sevgilisinin Annesiyle Tanışmaya Giden Kız Makyajı

Danla Bilic'den Sevgilisinin Annesiyle Tanışmaya Giden Kız Makyajı

Eski Mısır’da Yaşayan Kadınların Gençlik ve Güzellik Sırları

Eski Mısır’da Yaşayan Kadınların Gençlik ve Güzellik Sırları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.