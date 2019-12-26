5 adımda belirgin elmacık kemiklerine sahip olun!

Yapacağınız makyaj uygulamalarıyla yüzünüzün istediğiniz bölümlerini ön plana çıkarmanız mümkün. Elmacık kemiklerinizi belirginleştirmek için de uygulayacağınız bu 5 önemli adım istediğiniz görünüme kavuşmanızı sağlayacaktır:

1.Adım:

İlk önce yanaklarınızın hangi kısmını kontürleyeceğinizi bilmeniz gerekir. Bunu anlamanın en iyi yolu yanaklarınızı emmektir. Bu hareket yanak çukurlarınızın nerede olduğunu görmenize yardımcı olur. Yanaklarınızı içine çekin. Oluşan çukurun üzerindeki kemik kontür uygulayacağınız yerdir.

Yanaklarınızın neresini kontürleyeceğinizi anlamak için bir başka yöntem daha var. Fırçayı 45 derecelik açıyla eğin ve elmacık kemiğinize yerleştirin. Yukarıda kalan kısmı kontürleyin.

2. Adım:

Kontürünüzün nerede başladığını buldunuz. Peki ya nerede bitecek? Fırçayı kaşlarınızın bittiği yere dikey olarak yerleştirin. Kontürünüzün ideal olarak bitmesi gereken yer burasıdır.

3. Adım:

Kontür fırçası alın ve bir kontür pudrası ya da cildinizden 2 ton koyu bronzlaştıcı ile yukarıda anlattığımız noktalara uygulama yapın.