MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 5 ay önce boşanıp Hasan Can'a gittiler… Konuşanlar'da bomba anlar! Eski kocasının fantezisini ifşa etti

5 ay önce boşanıp Hasan Can'a gittiler… Konuşanlar'da bomba anlar! Eski kocasının fantezisini ifşa etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.06.2024 14:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programı her bölümüyle gündeme bomba gibi düşüyor. Programa bu defa 5 ay önce boşanan ancak birlikte Hasan Can'ı izlemeye gelen bir çift damga vurdu. Kadın konuk eski kocasının fantezisini ifşa edince olanlar oldu...

5 ay önce boşanıp Hasan Can'a gittiler… Konuşanlar'da bomba anlar! Eski kocasının fantezisini ifşa etti

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar programı her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa 5 ay önce boşanan bir çift damga vurdu.

Hasan Can'ı izlemeye birlikte gelen çift ayrı evde yaşadıklarını da söyledi. Kadın konuk bir sabah kalktığında ayrılmak istediğini söyleyerek evliliğini bitirdiğini açıkladı.

program 3

ESKİ KOCASINI İFŞA ETTİ

Eski kocasının barışmak için çabaladığını söyleyen kadın konuk aynı zamanda eski kocasının fantezisini de programda ifşa etti.

ahsen 2

Hasan Can konuğuna 'eğer evli olmasaydın, kalbinde biri olmasaydı bir kadında aradığın en büyük kriter nedir?' diye sordu. Kadın konuk ise eşi cevap vermeden söze dahil oldu ve 'Ben söyleyeyim mi?' diyerek eski eşinin fetişist olduğunu ifşa etti.

program 2

BOMBA ANLAR

Hasan Can ise 'Ne fetişisti? Ayak mı?' diye sordu. Konuk ise 'Ben eşimin ellerini ayaklarını çok seviyorum' diyerek yanıt verdi. Programdaki o anlar sosyal medyada gündem oldU.

Hakim karşısına çıktı! Suçlamaları kabul etti... Hakim karşısına çıktı! Suçlamaları kabul etti...

İlginizi Çekebilir

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

 Gaming Week'e özel Apple indirimlerine bakmadan geçmeyin

Gaming Week'e özel Apple indirimlerine bakmadan geçmeyin

 Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

 "Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

 Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

 JBL, Philips, Xiaomi... Gaming Week'e özel kulaklıkların fiyatları düştü

JBL, Philips, Xiaomi... Gaming Week'e özel kulaklıkların fiyatları düştü

 Kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karısına üstsüz poz verdi! 'Kas şov yapmış'Karısına üstsüz poz verdi! 'Kas şov yapmış'
Hakim karşısına çıktı! Suçlamaları kabul etti... Hakim karşısına çıktı! Suçlamaları kabul etti...
Ünlü rapçiye sahnedeyken çakmak atıldı! Tehditkar sözler savurduÜnlü rapçiye sahnedeyken çakmak atıldı! Tehditkar sözler savurdu
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar konuşanlar hasan can kaya
En Çok Okunan Haberler
Gece gündüz demeden alışveriş yapıyorlar: "Ucuz! Her fırsatta geliyoruz"

Gece gündüz demeden alışveriş yapıyorlar: "Ucuz! Her fırsatta geliyoruz"

Kredi çekecekler bekliyordu! Resmen hayata geçti, yeni dönem başladı!

Kredi çekecekler bekliyordu! Resmen hayata geçti, yeni dönem başladı!

Borsa ve kripto paralar için "işlem vergisi" iddiası

Borsa ve kripto paralar için "işlem vergisi" iddiası

Ortalığı karıştıracak sözler: "Montella efendi, sen satılık bir hainsin"

Ortalığı karıştıracak sözler: "Montella efendi, sen satılık bir hainsin"

Ali Koç'tan yaylım ateşi! 'Bunu bakan söylüyor' diyerek duyurdu: Onun kayığına binmeyin!

Ali Koç'tan yaylım ateşi! 'Bunu bakan söylüyor' diyerek duyurdu: Onun kayığına binmeyin!

'Akşener' yorumu gündem oldu! 'AK Parti' iddiası için "Yok artık" demişti

'Akşener' yorumu gündem oldu! 'AK Parti' iddiası için "Yok artık" demişti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.