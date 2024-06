5 ay önce boşanıp Hasan Can'a gittiler… Konuşanlar'da bomba anlar! Eski kocasının fantezisini ifşa etti

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar programı her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa 5 ay önce boşanan bir çift damga vurdu.

Hasan Can'ı izlemeye birlikte gelen çift ayrı evde yaşadıklarını da söyledi. Kadın konuk bir sabah kalktığında ayrılmak istediğini söyleyerek evliliğini bitirdiğini açıkladı.

ESKİ KOCASINI İFŞA ETTİ

Eski kocasının barışmak için çabaladığını söyleyen kadın konuk aynı zamanda eski kocasının fantezisini de programda ifşa etti.

Hasan Can konuğuna 'eğer evli olmasaydın, kalbinde biri olmasaydı bir kadında aradığın en büyük kriter nedir?' diye sordu. Kadın konuk ise eşi cevap vermeden söze dahil oldu ve 'Ben söyleyeyim mi?' diyerek eski eşinin fetişist olduğunu ifşa etti.

BOMBA ANLAR

Hasan Can ise 'Ne fetişisti? Ayak mı?' diye sordu. Konuk ise 'Ben eşimin ellerini ayaklarını çok seviyorum' diyerek yanıt verdi. Programdaki o anlar sosyal medyada gündem oldU.