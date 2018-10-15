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5 aydır başındaki bidonla dolaşan köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

İstanbul Beykoz'da 5 aydır başına sıkışan bidonla dolaşan köpek, hayvanseverler tarafından yakalanarak başındaki bidondan kurtarıldı.

5 aydır başındaki bidonla dolaşan köpek kurtarıldı

Boş alanda oynarken başı plastik bidona sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu hayvanseverlere bildirdi. Olay yerine gelen hayvanseverler köpeği bulamadı. Bir süre aramaya devam eden ekipler köpeğe rastlayamayınca aramayı sonlandırdı. Ormanlık alana kaçtığı sanılan köpek dün mahalleye gelerek başındaki bidonu duvarlara vurmaya başladı.

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Köpeği gören vatandaşlar durumu yine hayvanseverlere bildirdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Beykoz köpek

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