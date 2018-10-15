5 aydır başındaki bidonla dolaşan köpek kurtarıldı

Boş alanda oynarken başı plastik bidona sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu hayvanseverlere bildirdi. Olay yerine gelen hayvanseverler köpeği bulamadı. Bir süre aramaya devam eden ekipler köpeğe rastlayamayınca aramayı sonlandırdı. Ormanlık alana kaçtığı sanılan köpek dün mahalleye gelerek başındaki bidonu duvarlara vurmaya başladı.
Köpeği gören vatandaşlar durumu yine hayvanseverlere bildirdi. (DHA)
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