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  4. 5 aydır tedavi altındaydı! Polis memurundan kahreden haber

5 aydır tedavi altındaydı! Polis memurundan kahreden haber

13.06.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da ocak ayında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Bahadır Dinç, yaklaşık 5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

5 aydır tedavi altındaydı! Polis memurundan kahreden haber

Kaza, 23 Ocak 2020 tarihinde Dost Pet kavşağında meydana gelmişti. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bahadır Dinç, motosikletiyle mesaiye giderken Mehmet U. yönetimindeki otomobille çarpışmıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Dinç, ağır şekilde yaralanmış, yaralı polis ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 5 aydır tedavi gören Dinç, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Bahadır Dinç’in cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından gerçekleştirilecek törenle memleketi Burdur’da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Isparta

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