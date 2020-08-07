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5 bin TL'lik telefonu çalarak kaçan şüpheli kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 19:55 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tıbbi maske takan şüpheli, cep telefonu dükkanı önünde önce keşif yaptı, ardından 5 bin TL'lik cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

5 bin TL'lik telefonu çalarak kaçan şüpheli kamerada

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, Yusuf Altunal'a ait olan cep telefonu dükkanının önüne geldi.

5 BİN TL DEĞERİNDEKİ TELEFONU SANİYELER İÇİNDE ÇALDI

Bir süre keşif yaparak içeriyi gözetleyen tıbbi maskeli şüpheli, Altunal'ın bilgisayarla ilgilendiği sırada dükkana girdi. Altunal'ın bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli, vitrinde bulunan 5 bin TL değerindeki cep telefonunu saniyeler içinde alarak kaçtı.

Bir süre sonra vitrindeki telefonların eksik olduğunu anlayan iş yeri sahibi Altunal, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, bir kişinin içeri girerek telefonu aldığını gören Yusuf Altunal, durumu polise bildirdi. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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