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5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında satışa sunulan 5 boynuzlu koç, ilgi odağı oldu.

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında satışa sunulan 5 boynuzlu koç, ilgi odağı oldu.
Van Çaldıran'da yaşayan ve Gebze Kirazpınar'da kurulan hayvan pazarında kurbanlık satan Eşref Gümlüce'nin getirdiği 5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu. Sol tarafında 2, sağ tarafında ise 3 boynuz bulunan koçu birçok kişi görmeye geliyor. Eşref Gümlüce, "2 gündür buradayız. 5 boynuzlu koçumuzu duyanlar görmek için akın akın geliyorlar. 2 günde en az 200 kişi geldi. İlk 5 boynuzlu koçumuzun alıcısı da çıktı, 2 bin 500 lira verdi ama biz satmaya kıyamadık. Merinos cinsi bir koç. Satmak için kurban pazarına getirdik ama satmayı düşünmüyoruz. Biz bu koçu özel bir çiftliğe veya hayvanat bahçesine satmayı düşünüyoruz" dedi.
Eşref Gümlüce'nin yeğeni Nurullah Gümlüce ise "145 tane küçükbaş hayvanımızı Van'ın Çaldıran ilçesinden getirdik. En çok ilgi çeken 5 boynuzlu koçumuz oldu. Genelde müşteriler, selfie'ciler gelip 5 boynuzlu koçumuzu görüp fotoğraf çektiriyorlar. Biz istiyoruz ki müşterilerimiz gelip alsınlar. Son güne bırakmasınlar. Bu koçu da amcam satmaya kıyamıyor ama sonunda mecburen onu da satacak. Şu anda selfie'cilerin ilgi odağı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

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