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  4. 5 büyükbaşta 'şap' hastalığı tespit edildi! O ilçede kurban satışı yasaklandı

5 büyükbaşta 'şap' hastalığı tespit edildi! O ilçede kurban satışı yasaklandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.06.2024 08:07
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İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde 5 büyükbaşta 'şap' hastalığı tespit edilmesinin ardından yetkililer harekete geçti. 10 kilometrelik alanda kurban satışı yasaklandı. Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Yıldız konuyla ilgili bilgi verdi.

5 büyükbaşta 'şap' hastalığı tespit edildi! O ilçede kurban satışı yasaklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinin Turgutlu Mahallesi'nde bulunan bir damda, 5 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi. 10 kilometreyi

KAPSAYAN ALANDA KURBAN SATIŞI YASAKLANDI

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Seferihisar'ın Turgutlu Mahallesi'nde bulunan bir damda, 5 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi. 10 kilometreyi kapsayan alanda Seferihisar'ın komşu ilçesi Urla'nın da bazı yerlerini kapsayacak şekilde kurban satışı yasaklandı. Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet Başkanlığındaki komisyon, aldığı kararla İçmeler Mahallesi eski Top Sahası ile Zeytinalan Mahallesinde belirlenen yerde kurban satışı yapılacağını açıklandı.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

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Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Yıldız ise konuyla ilgili bilgi verdi. Yıldız, Seferihisar ilçesi Turgutlu Mahallesinde bulunan bir damda bulunan büyükbaşlarda şap hastalığı tespit edildiğini, bu kapsamda 10 kilometreyi kapsayan alanda kalan Urla'da önceden belirlenen garaj arkasındaki kurban satış yerinde satış yapılmayacağını belirtti.

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Yıldız, Urla'nın Bademler, Hacı İsa, Altıntaş, Kuşçular, Ovacık, Sıra, Yenikent, Naipli, Camiatik, Yenice, Yelaltı, Yaka ve Rüstem mahallelerinin gözetim bölgesinde kaldığını, vatandaşların sağlığı açısından bu mahallerde 15 gün süre ile hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığını söyledi.

Alınan karar gereği, ilçenin İçmeler Mahallesi eski Top Sahası ile Zeytinalanı Kahveler Durağı karşısında kurban satış yerleri kurulacağı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Şap hastalığı
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