5 dakikada boyu uzatma rehberi: Olduğunuzdan daha uzun görünmenizi sağlayacak ürün önerileri ve ipuçları

Çoğumuz kıyafet seçerken ya da sosyal medyada gezerken modelleri, mankenleri görüyor ve uzun olmadığımız için üzülüyoruz. Neyse ki uzun görünmemizi sağlayacak ipuçları bize yardımcı oluyor. Kıyafet ve aksesuar seçimlerine dikkat ederek bunu başarmak mümkün oluyor. İşte 5 dakikada boyu uzatma rehberi! Sizin için hazırladığımız ürün önerilerine ve ipuçlarına gelin, hep birlikte göz atalım.

1. Topuklu ayakkabıları daha çok tercih edebilirsiniz

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Boyu uzun gösterme konusunda kadınların en büyük şansı ve kurtarıcısı tabii ki topuklu ayakkabılar. Genellikle topuklu modeller özel günlerde tercih edilir. Ancak uzun görünmek istiyorsanız günlük hayatınızda topuklu ayakkabı kullanımını biraz daha arttırmanız gerekir. Eğer konfordan da ödün vermek istemezseniz daha kısa topuklu modelleri tercih edebilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, çizme tercihlerinde saklı. Dizi geçen modeller bacak boyunu daha kısa göstereceği için diz altı modelleri kullanmalısınız.

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2. Rengarenk giyinmeyi bir kenara bırakmalısınız

Zaman zaman renkli giysiler giymeyi, pantolon veya eteklerinizi farklı renklerle kombinlemeyi seviyoruz. Ancak amaç boyu olduğundan uzun göstermekse bu alışkanlığı bir kenara bırakmak gerekiyor. Kombinlerde tercih edilen farklı renkler bütünsel bir görünüm oluşturulamıyor ve renkten renge geçiş noktaları bedenin boyunu kesiyor. Özellikle koyu tonların tercih edildiği tek renkten oluşan bir kombin, tam bir silüet oluştuğu için dikkati dağıtmıyor ve kısa görünmenizi engelliyor.

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3. Mini elbiselerinizi giymeye başlamalısınız

Elbise dolabında sakladığınız mini elbise ve etekleri artık dışarı çıkarmanız gerekiyor çünkü kısa ürünler bacak boyunun olduğundan daha uzun görünmesine yardımcı oluyor. Genellikle özel gün ve davetlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz mini elbiseler, topuklu ayakkabılarla tamamlandığında ise yakalamak istediğiniz etkinin artmasını sağlıyor. Günlük hayatta kısa ürünleri sıklıkla tercih etmiyorsanız maksi etek ve elbiselerle de istenilen etkiyi elde ediliyor. Bu nedenle mini ve maksi ürünleri günlük kombinlerde daha sık tercih etmeniz gerekiyor.

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4. Yüksek bel pantolonlarla dost olabilirsiniz

Son birkaç senenin popüler parçalarından olan yüksek bel pantolon modellerini sık kullanılanlar arasına eklemeniz gerekiyor. Kalçaları daha şekilli gösteren ve bel bölgesinde bulunan fazlalıkları saklamaya yardımcı olan yüksek bel pantolonlar, aynı zamanda bacak boyunu da uzun göstererek olduğunuzdan daha uzun görünmenize yardım ediyor. Kazak, tişört veya crop top gibi farklı modellerle de rahatlıkla kombinleniyor ve her vücut tipiyle uyum sağlıyor. Üstelik topuklu ayakkabılarla etkisi de arttırılabiliyor.

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5. Dikey çizgili her şeyi daha çok sevmelisiniz

Konu moda olduğunda çizgiler çoğu zaman devreye giriyor. Dikey çizgiler ise genellikle yatay çizgilerin önüne geçiyor. Daha ince görünmek istendiğinde olduğu gibi boyun daha uzun görünmesi için de dikey çizgili giysileri tercih etmek gerekiyor. Elbise, pantolon, şort, tişört veya gömleklerinizde yukarıdan aşağıya doğru inen çizgiler, sizin için kurtarıcı ürünler arasında yer alıyor. Takım ve tek parça ürünlerin dışında karmaşayı engellemek için sadece alt ya da üstün çizgili ürünlerden tercih edilmesi gerekiyor.

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6. Bol giysilerden uzak durmalısınız

Bol veya oversize olarak adlandırılan kesimler, boyunu uzun göstermek isteyenler için tercih edilmemesi gereken ürünler listesinde yerini alıyor. Bol kıyafetlerin içinde kaybolmak, istenilen sonuca ulaşmayı engelliyor. Vücudu saran ve hatlarınıza oturan giysiler ise size daha çok yardımcı oluyor. Özellikle pantolon tercihi önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin tamamen bol kesim pantolonların aksine boru ve İspanyol paça pantolonlar, boy illüzyonunda ihtiyaç duyduğunuz etkiyi başarıyla oluşturuyor.

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7. Kemer seçimlerinize dikkat etmelisiniz

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Bel bölgesi, dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri olarak görülüyor. Zaman zaman hepimiz büyük tokalı ve kalın kemerleri kullanıyoruz. Ancak boyunuz kısaysa kalın kemerleri çoğu zaman kombinlerinizin dışında bırakmanız gerekiyor. Bu nedenle bel bölgesinin biraz üstüne takılan ince bir kemer beklenen etki için yeterli oluyor. Böylece hem alt hem üst beden daha uzun görünüyor.

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8. Çanta seçimlerinizi küçük olanlardan yana kullanabilirsiniz

Aksesuar seçiminin boyu etkileyebileceğini düşünmüyor olabilirsiniz ancak tahminlerinizden çok daha fazla etkiliyor. Özellikle kombinlerin tamamlayıcı unsurlarından olan çantaların genel görünüm üzerinde büyük bir etkisi oluyor. Boyu kısa olup uzun görünmek isteyenlerin ise çanta seçiminde ürünün boyutlarına daha fazla dikkat etmesi önem taşıyor. Büyük boyutlu çantalar kombinlerinizle birleştiğinde sizi olduğunuzdan daha kısa bile gösterebiliyor. Bu nedenle küçük çantaları daha fazla tercih etmeniz gerekiyor.

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9. Yaka şekliniz hakkında doğru kararlar vermelisiniz

Boyunuzu en kısa yoldan uzun gösterebileceğiniz ipuçlarından biri de kıyafet yakaları oluyor. Bisiklet yaka yerine V veya U yaka modellerini tercih etmek, bu konuda size fazlasıyla yardımcı oluyor. Çoğumuzun dolabında yer alan V yaka tişörtler kısa boylu kişiler için kurtarıcı ürünler arasında yer alıyor. Etek, pantolon ve ceket gibi farklı parçalarla rahatlıkla kullanılabilen V yaka tişörtler hem günlük hem akşam kombinlerine uyum sağlayabiliyor.

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10. Ayakkabı alırken her ayrıntıyı düşünmelisiniz



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Konu boyu uzun göstermek olduğunda ayakkabı seçimi oldukça önemli oluyor. Topuklu modelleri daha çok kullanmanız gerektiğini söylemiştik ancak bunları seçerken de bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Örneğin bilekte ve bağcıklı olarak tasarlanan ayakkabılar, bedeninizin kesilerek daha kısa görünmesine sebep oluyor. Ayakkabının sadece modeli değil rengi de dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Ten rengi ayakkabılar vücudunuzla bütünlük sağlıyor. Başlangıç ve bitiş noktaları dikkatten kaçtığı için istediğiniz etkiyi almanıza yardım ediyor.

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