5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Saçlarınızı yapmanız saatlerinizi mi alıyor? Bazen bol bol vakit harcamanıza rağmen saçlarınız istediğiniz şekli bir türlü almıyor mu? Sırf bu yüzden gideceğiniz yere her seferinde geç mi kalıyorsunuz? O halde müjde! Saç tipinize en uygun ürünü satın alarak kısa sürede saçlarınızı hazır hale getirmenin konforunu yaşayabilirsiniz. İşte birbirinden kaliteli saç ürünleri...

Birisi belirgin bukleler istiyorum mu dedi?

Saç tipiniz dalgalıysa bu ürünü çok seveceksiniz. Nemli saçlarınıza parmak uçlarınızla ceviz büyüklüğü kadar Elidor Belirgin Bukleler saç bakım kremi uygulaması yaptıktan sonra saçlarınızı orta sıcaklıkta kurutun, 5 dakikada hazırsınız. Tabii kullanacağınız miktarı saç uzunluğunuza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ürün hiçbir zaman durulama işlemi gerektirmiyor. Bu krem, saçların yapısını bozmadan kusursuz görünüm sağlıyor. Saçınız düz ise bu ürün, gün içerisinde 5-6 saat kadar dalgalı saçlara sahip olmanıza imkan tanıyor. Saçlarınız dalgalıysa bu süre 24 saate çıkıyor.

Fön çekerken oluşan zararların üstesinden Morfose gelir!

Fön çekerken saçlarınız fazlasıyla yıpranır, bunun sonucunda da saçlarınızda matlaşma meydana gelir. Parlaklığını ve ışıltısını kaybetmiş olan bir saçı beş dakikada hazır hale getirmek son derece zor olur. Fakat Morfose Milk Theraphy Fön Suyu sayesinde saçlarınız hem ışıl ışıl parlıyor hem de fön çekmenin zararlı etkileri yok oluyor. Böylece saçlarınız güne hazır hale geliyor. Ürün, tüm bunların yanı sıra deniz suyu ve güneş ışınlarının zararlarına karşı saçlarınızı her zaman koruyor. Fön işlemi öncesinde ve işlem esnasında bu ürünü kullanabilirsiniz.

Kısa saçları şekillendirmek zulüm olmaktan çıkıyor mu ne?

Kuaförden yeni çıkmış gibi saçlara sahip olmak artık hiç de zor değil. Nivea Men Hair Saç Şekillendirici Krem Personal Care ile saçlarınız her zaman çarpıcı bir görünüme sahip oluyor. İçinde bulunan yararlı özler sayesinde saçlarınız tüm gün hem güzel kokar hem de havalı görünür. Saçınızı tekrar yıkayana dek bu kusursuz koku sizinle kalır. Ağırlık hissi oluşturmadan saçlarınızın şekilli ve bakımlı görünmesini sağlar. Saça şekil kazandırırken bir yandan da saçın beslenmesine katkı sunar. Böylece saçlarınız her zaman göz alıcı ve doğal bir görünüme sahip olur.

Bukleler hem belirginleşsin hem de etrafa harika bir koku yaysın diyorsanız...

Vazgeçilmez Pantene Pro-V formülü ile saçlarınız beş dakikada hazır olacak! Gün boyu hareketli buklelere sahip olmak ve saçlarınızın dalgasının bozulmamasını istiyorsanız Pantene 7/24 Anında Bukle Şekillendirici Saç Bakım Kremi ile çarpıcı saçlarla güne başlayabilirsiniz. Bu saç kremi durulanmaya ihtiyaç duymaz, saçlarınızı ağırlaştırmaz. Saçlarınız kıvırcıksa ve bir türlü istediğiniz şekli elde edemiyorsanız bukle şekillendirici kullanmanız kaçınılmaz olacak. Bu ürün sayesinde buklelerinizin her biri ahenkli bir biçime kavuşur. Saçlarınızı hiç yıpratmadan doğal dalgalarınızı ortaya çıkarmak istiyorsanız bu ürünü kesinlikle düzenli bir biçimde kullanmalısınız.

Bitkisel özlü bir ürünle saçlarınızı 5 dakikada yapmanız mümkün!



Civanperçemi, ısırgan otu ve papatya özleriyle oluşturulmuş bu ürün sayesinde saçlarınız hem yumuşacık hem de parlak bir hale bürünüyor. Üstelik kullanımı öyle kolay ki beş dakikada saçlarınızı güne hazırlayabiliyorsunuz. Otacı markası son zamanların en iyi saç şekillendirme ürünlerini sunmaya devam ediyor. Katkı maddesi içermediği için saç üzerinde herhangi bir zararlı etki de bırakmıyor. Özellikle kıvırcık saçlıysanız bu krem sayesinde saçlarınızın çok daha havalı göründüğünü fark edeceksiniz. Üstelik 150 ml’lik boyutuyla çantanızda bile rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir ürün. İstediğiniz yerde istediğiniz anda Otacı saç şekillendirici krem ile saçlarınızı kusursuz hale getirebilirsiniz!

Wax kullanmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı!

Taft Ultimate Wax ile güne her zaman sadece 5 dakikada hazırsınız! Saçlarınız çok inatçıysa, bu ürün sayesinde her an kuaförden yeni çıkmış gibi hissedeceksiniz. İçerdiği besleyici maddeler sayesinde bu ürün, saçlarınızın her daim kusursuz görünmesini sağlıyor. Üstelik hafif bir kokusu olduğu için asla rahatsız etmiyor. Yüksek tutuşu sayesinde gün boyu saçlarınızın aynı biçimde görünmesini sağlar. Saçları kurutmaz, saç köklerine zarar vermez. Saçlarınıza dipten uca güç verir.

Krem wax her zaman 1 adım öndedir!

Özellikle kısa saçlıysanız, saçlarınızı bakımlı göstermek için wax gibi ürünler kullanmanız kaçınılmaz olur. Tony & Guy'ın doğal mat etki şekillendirici wax sayesinde saçlarınız olduğundan daha güçlü, hacimli ve canlı görünür. Elinize saç uzunluğunuza göre göz kararı miktarda wax alın, ardından parmak uçlarınızla masaj yapar gibi uygulama yapın. Ürün saçlarınızı matlaştırmaz, saçınıza herhangi bir zarar vermez. Fakat bu ürünü kullandığınız günün akşamında saçlarınızı muhakkak yıkamalısınız, aksi halde kepek oluşumu görülebilir. Her gün kuru saçınıza uygulayabilirsiniz.

Durulanmayan krem konforunu dilediğiniz zaman yaşayın!

Durulanmayan kremler, saçlarınızı kuaförden yeni çıkmışsınız gibi gösterme konusunda oldukça başarılı. Urban Care Curl Hibiscus Water & Shea Butter Saç Kremi sayesinde saçlarınız normalden çok daha parlak ve hacimli görünecek. Kullanımı ise oldukça basit; avucunuza fındık büyüklüğü kadar miktarda kremi sıkın, ıslak saçlarınıza parmak uçlarınızla dairesel hareketlerle ürünü dağıtın. Saçlarınızı kendi halinde kurumaya bırakırsanız daha etkili bir sonuç almış olursunuz. Saçlarınız doğuştan dalgalı ya da kıvırcıksa bu krem çok daha etkili olur.

Esnek bir tutuşa sahip saç spreyiyle saçlarınızı gün boyu beğeneceğinizi söylesek cevabınız ne olurdu?

Tony & Guy Esnek Tutuşlu Saç Spreyi sayesinde saçlarınız daha gür görünecek ve parlaklık kazanacak. Yüksek tutuşa sahip olan bu ürün ile saçlarınız gün boyu aynı güzellikte kalır. Ürün, saçlarınızda herhangi bir yıpranma durumuna neden olmaz. Kusursuz bir görünüm elde ederken son derece bakımlı saçlara sahip olursunuz. Aynı zamanda içerdiği besleyici maddeler sayesinde, saçlarınızın 7/24 güçlü görünmesini sağlar. Böylece canlı ve parlak saçlarınızla günü en rahat şekilde geçirmiş olursunuz.

Protein ve bambu birleşiyor, saçlarınızı tazelemek için yarışıyorlar!



Bambu ve proteine her saçın ihtiyacı var! Pantene kalitesiyle öne çıkan bu durulanmayan krem, 270 ml boyutu sayesinde tamamen uzun ömürlü bir kullanım seçeneği sunuyor. Bunun yanı sıra saçlarınızı kısa bir süre içerisinde yapmanıza da olanak tanıyor. Güne başlama konusunda aceleniz varsa elinize bu üründen ceviz büyüklüğü kadar alın ve saç uçlarınıza ürünü yedirin. Diplere krem uygulaması yapmayın, bu şekilde yağlanma sorunu oluşturabilir. Saçlarınızın işlem sırasında biraz nemli olmasına özen gösterin. Kremi sürdükten sonra saçlarınızı kurutabilirsiniz; evet, 5 dakikada hazır oldunuz!

