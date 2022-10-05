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  4. 5 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

5 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

05.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 5 Ekim 2022 Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bugün gerçekleşecek. Peki 5 Ekim Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları nereden sorgulanır? İşte 5 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

5 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 5 Ekim 2022 Çarşamba günü, yani bugün gerçekleşecek olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 5 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

5 EKİM ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son olarak devreden ikramiye 149.046.716,66 TL tutarında olmuştu. Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

5 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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