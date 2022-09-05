5 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYDEAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre bugün megakent İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 5 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 5 Eylül 2022 İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

5 Eylül Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle

birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

5 Eylül Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/



