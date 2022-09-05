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5 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYDEAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

05.09.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 5 Eylül 2022 Pazartesi günü yaşanacak ilçeler BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan yazılı açıklama ile belli oldu. Öte yandan elektrik kesintisi nedeniyle birçok vatandaş, "5 Eylül elektrikler ne zaman gelecek?", "Elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri" gibi soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte AYDEAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

5 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYDEAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre bugün megakent İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 5 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 5 Eylül 2022 İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

5 Eylül Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle
birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

5 Eylül Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

16 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

9 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

2 Mart hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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