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  4. 5 gövdeli ağaç şaşırtıyor! Gören fotoğrafını çekmeden gitmiyor

5 gövdeli ağaç şaşırtıyor! Gören fotoğrafını çekmeden gitmiyor

28.07.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beş kardeşler anıt ağacı olarak bilinen karaçam, Konya'nın Derebucak ilçesinin simgesi halini aldı. Görenlerin ilgi odağı olan karaçam, 5 ana daldan oluşuyor. Gelenlerin telefonlarına sarılarak fotoğraf çekmeden gitmediği bölge, ilçe halkı tarafından turistik bir değer olarak görülüyor.

5 gövdeli ağaç şaşırtıyor! Gören fotoğrafını çekmeden gitmiyor

Konya’nın Derebucak ilçesinde bulunan “Beş kardeşler anıt ağacı” olarak bilinen karaçam, görenlerin ilgi odağı oldu. Beyşehir’in Huğlu Mahallesi ile Derebucak’ın Gencek Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan karayolunun kenarında bulunan, aynı kökten ayrılmış 5 ana daldan oluşan ve bu özelliği nedeniyle “Beş kardeşler ağaç” olarak tanınan karaçam ağacı, yoldan geçip görenlerin ilgisini çekiyor.

FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYORLAR

Yol kenarında olması sebebiyle ağacı görenler aracından inip fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşıyor.

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ASIRLAR ÖNCE 5 KARDEŞ TARAFINDAN DİKİLDİ

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Gencek Mahallesi yakınlarında bulunan ağaçla ilgili anlatılan çok hikaye olduğunu ancak en dikkat çekicisinin ise yöre halkı tarafından ağacın asırlar önce tarihte çevrede yaşayan 5 kardeş tarafından dikildiği ve günümüze kadar da varlığını devam ettirdiğine yönelik olanı olduğunu belirterek, “Kardeşliği sembolize eden ağaç, karayolunun hemen kenarında olmasına rağmen uzun yıllardan beridir halk tarafından korunmuş ve zarar görmemiş. Beş kardeşler ağacı, 1991 yılından bu yana da anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altında bulunduruluyor. Bu güzergahı kullananların mutlaka durup görmesi gereken bir anıt ağaç olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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