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  4. 5. Harem-i Şerif’te asırlardır mukabele geleneği sürüyor

5. Harem-i Şerif’te asırlardır mukabele geleneği sürüyor

29.03.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Ulu Camii’nde Ramazan ayında karşılıklı Kur'an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele geleneği devam ediyor.

5. Harem-i Şerif’te asırlardır mukabele geleneği sürüyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte devam eden mukabele geleneğine Müslümanların 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii’nde vatandaşlar ilgi gösteriyor. Sabah, öğle ve ikindi namazlarından sonra başlayan mukabeleye katılan vatandaşlar, hafızların Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyip takip ediyor.

Sur İlçe Müftülüğüne bağlı Din Hizmetleri Personeli Ulu Camii Müezzini Muhammed Esad Diril, mukabele geleneğinin Ulu Camii’nde asırlardır sürdürüldüğünü ifade etti. Tarihi Ulu Camii'ndeki mukabeleye yoğun ilgi gösterildiğini kaydeden Diril, “Mukabele, Peygamber Efendimizin Cebrail Aleyhisselam ile birlikte Ramazan ayında mukabele etmesiyle birlikte başladı. İnzal edilen sureleri birlikte okuyup mukabele ediyorlardı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed de Cebrail Aleyhisselam ile birlikte takip edip mukabele geleneğini başlattı. O günden itibaren İslam aleminde Ramazan’ın sünneti olarak Kur'an ayı olması hasebiyle bu gelenek asırlardır devam etmektedir. 5’inci Harem-i Şerif olan Ulu Camii’nde de mukabele geleneği yıllardır devam etmekte” dedi.

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Mukabelenin önemine vurgu yapan Diril, şunları kaydetti:

“Mukabele, Ramazan’ın ilk gününde başlayıp her gün 1 cüz okunur. Bu şekilde okuyucular tarafından okunup, cami cemaatimizde yüzüne bakmak suretiyle takip ediyor. Her gün bu şekilde 1 cüz okunuluyor. Ramazan’ın sonunda da hatmi şerif yapılarak mukabelenin sonuna varılıyor.”

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ulu Cami Ramazan

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