5 Kasım Cuma burç yorumları! Kazalara, kayıp ve çalıntılara karşı bugünlerde daha fazla dikkat edin

Hayatınızda uzun vadeli etkileri olacak bir bitiş veya başlangıç ortaya çıkabilir. Kazalara, kayıp ve çalıntılara karşı bugünlerde daha fazla dikkat edin. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Finansal konularda dönemsel bir krizle karşılaşabilir, bir risk alarak çözüm sağlama yoluna gidebilirsiniz. Sağlıkla ilgili operasyon planlarınızı uygulamaya koyabilir, bir operasyon ile size bir süredir sıkıntı veya huzursuzluk veren sorundan kurtulabilirsiniz.

BOĞA

Bugün Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. İlişkilerinizde hızlıca gelişen bir yenilik ortaya çıkabilir. Yeni bir ilişki, yeni duygular veya ilişkide ortaya çıkan yeni bir beklenti gündeme gelebilir. İlişkide olduğunuz kişiden yeni bir karar ve teklif duyabilirsiniz. Eş ve partnerinizin hayatında yenilikler olabilir.

İKİZLER

Bugün Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Mevcut yaşam düzeninizi değiştiren, hızlıca ortaya çıkan yenilikler karşınıza gelebilir. Özellikle bir süredir beklediğiniz haberler bugünlerde size ulaşabilir. İş başvuruları, iş görüşmeleri ve yeni iş başlangıçları için potansiyel bir zaman dilimi olacaktır. Dönemsel projeler ve ek iş teklifleri de karşınıza gelebilir.

YENGEÇ

Bugün Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Aşk hayatınızda önemli yenilikler olabilir. Duygularınız ve hisleriniz kalıcı bir şekilde değişebilir. Süregelen belirsiz ve arada kalan ilişkilerde kalıcı değişimler olacaktır. Hırs, tutku ve zaafların öne çıktığı bugünlerde, kaybetme korkusu ile hareket etmeyin.

BAŞAK

Bugün Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Kardeşlerinizin hayatında, kardeşlerinizle ilişkilerle ani gerilimler veya yeni gündemler ortaya çıkabilir. Bazı ilişkilerinizde küslük ve barışmalar gibi durumlar ortaya çıkabilir. Kazalara, kayıp ve çalıntılara karşı bugünlerde daha fazla dikkat edin.

TERAZİ

Bugün Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Yeni bir kazanç kapısı açılabilir, kazanç elde etmek için bir yatırım içine girebilirsiniz. Yaşamınızdaki mevcut şartların netleşmesini bekleyebilir, iç dünyanızda yaşadığınız kararsızlıkları sonlandırabilirsiniz.

ASLAN

Bugün Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Hayatınızda uzun vadeli etkileri olacak bir bitiş veya başlangıç ortaya çıkabilir. Yaşamınızı yeni ve farklı temeller üzerine kurmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltı çalışmaları ile ilgilenebilir, aileden özgürleşebilir, evinizi taşıyabilir ve yaşam alanınızı değiştirebilirsiniz.

AKREP

Bugün Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Hayatınızda yepyeni bir enerji, hızlıca ortaya çıkan sıra dışı deneyimler ve başlangıçlar gündeme gelebilir. Hayatınız için ilk durumunda olan deneyimlerle karşılaşacaksınız. Ön yargılarınızı kıran bir durum yaşayabilirsiniz.

YAY

Bugün Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Elinizde olmadan gelişen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Akış ve süreç sizi yaşam yolunuzda başka bir noktaya götürebilir. Dış koşullara göre hareket etme, risk alırken iki kez düşünme zamanındasınız. Kayıp, çalıntı durumlarına daha fazla dikkat etmeli.

OĞLAK

Bugün Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Sürpriz bir tanışma yaşayabilir veya sosyal çevrenizdeki bir kişiden beklenmedik bir teklif alabilirsiniz. Şaşırtıcı durumlarla karşılacağınız bugünlerde, ön yargılarınızı aşmak fırsatları değerlendirebilmenizi sağlayacaktır.

KOVA

Bugün Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Kendi alışkanlıklarınızın dışına çıkabilir, risk almaktan çekinmeyebilirsiniz. Sağlık ve estetikle ilgili müdahaleler gündeme gelebilir. İlişkilerinizde baskın, kontrolcü veya manipülatif olabilirsiniz.

BALIK

Bugün Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Şaşırtıcı haberler alabilir, iş veya özel hayatınızda sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Etkileyici rüyalar göreceğiniz bugünlerde, haberci rüyalardan çok kendi derinliklerinizi keşfedebileceğiniz rüyalar görebilirsiniz. Sezgileriniz güçlenirken, bu Yeni Ay ile daha önce sezdiğiniz bir durumun gerçekleştiğini, gerçek olduğunu görebilİrsiniz.



