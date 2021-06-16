5 kilometrelik kovalamacada yakalandı, 'ehliyetim yoktu' diye ağladı

Olay, saat 13.00 sıralarına merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan motorize yunus timleri, şüphe üzerine Çiçek Caddesi’nde seyir halinde olan otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki 3 arkadaşı ile kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, otomobili kovalamaya başladı. Sürücü Ömer Can Ö., otomobiliyle ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Ekipler, otomobil sürücüsüne anonslar yaparak, durmasını istedi. Değirmenlikızık Mahallesi´nde sokak arasında otomobille tehlikeli şekilde ilerleyen şüpheliler, mahallede korku dolu anlar yaşattı. Destek için bölgeye gelen polis ekipleri, mahallenin giriş çıkışlarını kapattı.

PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI

Şüpheliler, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobille Kavaklı Sokak'taki park halinde bulunan kamyona çarparak, durdu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ömer Can Ö. ile yanında bulunan arkadaşları Alpay A. (27), E.A. (18) ve A.D.’yi (17) yakalayarak, gözaltına aldı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını öne süren Ömer Can Ö., yakalanınca ağladı. Ömer Can O., “Ehliyetim yok. Arabayı bağlayacaklar diye kaçtım. Staj dosyamı götürmeye çıktım” dedi.