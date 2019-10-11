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5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'ın yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 22:44 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, pompalı tüfekle 5 kişiyi vurarak öldüren, 3 kişiyi de yaralayan Mustafa Duran'ın yargılanmasına başlandı.

5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'ın yargılanmasına başlandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, pompalı tüfekle 5 kişiyi vurarak öldüren, 3 kişiyi de yaralayan Mustafa Duran'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Duran, ilaç içtiği gerekçesiyle susma hakkını kullanınca duruşma ertelendi.
Nazilli'ye bağlı İstiklal Mahallesi'nde, 20 Temmuz 2018'de, boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine pompalı tüfekle ateş açıp, Filiz Kahya, Mehmet Kahya, kayınbiraderleri Bekir Karakılıç, Birol Karakılıç ve Emine Karakılıç'ı pompalı tüfekle öldüren, eşi Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran ve Serpil Karakılıç'ı yaralayan Mustafa Duran'ın yargılanmasına, Nazilli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Duran, ölenlerin yakınları ve avukatları katıldı. Mustafa Duran'ın eşi Tülin Duran ile kızı Tuğçe Duran ise mahkeme salonunda yer almadı.
Polis, duruşma öncesi adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma eşliğinde adliyeye getirilen tutuklu sanık Mustafa Duran, savunmasında, "Cezaevinde tedavi amaçlı raporlu ilaç kullanmaya başladım. Hiçbir şey düşünemiyorum. İlaç içtiğim için savunmamı yapamıyorum. Bir sonraki mahkeme öncesi 2 gün hap içmeyeceğim, o zaman konuşmak istiyorum" dedi.
Bunun üzerine Mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Aralık 2019 tarihine erteledi.

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5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'ın yargılanmasına başlandı5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'ın yargılanmasına başlandı5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'ın yargılanmasına başlandı5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'ın yargılanmasına başlandı

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