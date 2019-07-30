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5. Küresel Haber Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

TRT Genel Müdürü ve ABU Başkan Yardımcısı İbrahim Eren: - "Gazeteci olarak bizim yapmamız gereken, gerçeğe bağlı kalmak, gerçeğe sadık kalmak, asla yalan söylememek ve izleyicilerimizi kandırmamak. Sahte habere, yalan habere ve dezenformasyona karşı gerçeğe sadık kalmak her zamankinden daha önemli" - ABU Genel Sekreteri Javad Mottaghi: - "Medyanın doğası değişse de yayıncıların sorumlulukları aynı. Biz, kamuya karşı sorumluyuz, biz insanların sesi olmak zorundayız. Bunu da ancak insanların güvenini kazanarak yapabiliriz"

İSTANBUL (AA) - TRT Genel Müdürü ve Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Başkan Yardımcısı İbrahim Eren, "Gazeteci olarak bizim yapmamız gereken, gerçeğe bağlı kalmak, gerçeğe sadık kalmak, asla yalan söylememek ve izleyicilerimizi kandırmamak. Sahte habere, yalan habere ve dezenformasyona karşı gerçeğe sadık kalmak her zamankinden daha önemli." dedi.

TRT'nin ev sahipliğinde 5. Küresel Haber Forumu, 35 ülkeden 120'dan fazla katılımcıyla Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştiriliyor. Habercilik alanında üst düzey yetkilileri, uzmanları, gazetecileri ve medya mensuplarını bir araya getiren ABU'nun en önemli etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen forum, "Habercilikte Güven ve Gerçeklik" temasıyla düzenleniyor.

Eren, 5. Küresel Haber Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, forumda gazetecilikte güven ve gerçekliğin nasıl sağlanacağı konusuna odaklanılacağını dile getirdi.

Dünyanın kutuplaştığını belirten Eren, "Çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz, kuzey-güney, doğu-batı, biz ve ötekiler... Sadece dünya kutuplaşmış değil, gazetecilik de kutuplaştı. Bunu yadsıyamayız. Gazetecilik makineler değil, insanlar tarafından yapılıyor. İnsanız, bu yüzden düşüncelerimiz, fikirlerimiz ve duygularımız var. Bazen iletişimde ve teknolojideki gelişmenin dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesine katkı mı sağladı yoksa dünyayı daha fazla mı kutuplaştırdı diye düşünüyorum." dedi.

Eren, son 20-30 yılda hiç olmadığı kadar çok yalan haber duyulduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Politikacılar, gazeteciler, izleyiciler yalan, uydurma haberden söz ediyor. Gazeteci olarak bizim yapmamız gereken, gerçeğe bağlı kalmak, gerçeğe sadık kalmak, asla yalan söylememek ve izleyicilerimizi kandırmamak. Elbette insan olarak da gerçeğe bağlı kalmalıyız. Sahte habere, yalan habere ve dezenformasyona karşı gerçeğe sadık kalmak her zamankinden daha önemli."

Türkiye'den, bölgeden ve uluslararası arenadan kritik gelişmeleri haberleştirirken, insanı merkeze aldıklarını anlatan Eren, "İçinde bulunduğumuz yalan ve sahte haber dünyasında, insanı her şeyin önüne almak çok önemli. İnandığımız ve TRT'de yapmaya çalıştığımız şey de bu." diye konuştu.

- "İnsanlar, bağımsız ve güvenilir haber ve bilgi istiyor"

ABU Genel Sekreteri Javad Mottaghi de izleyicilerin ne izleyeceğine karar verdiği ve toplumdaki herkesin potansiyel yayıncı haline geldiği bir dönem yaşandığını anlattı.

İnsanların doğal afetlerin yanı sıra ırkçılık, ayrımcılık, terörizm, savaş gibi insan eliyle yapılan afetlere maruz kaldığını belirten Mottaghi, "İnsanlar, gelecek nesiller için barış, huzur ve diyalog istiyor. İnsanlar, bağımsız ve güvenilir haber ve bilgi istiyor. Medyanın doğası değişse de yayıncıların sorumlulukları aynı. Biz, kamuya karşı sorumluyuz, biz insanların sesi olmak zorundayız. Bunu da ancak insanların güvenini kazanarak yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

5. Küresel Haber Forumu bugün düzenlenen 4 oturumun ardından yarın yapılacak master class ile sona erecek. Bu arada, TRT’nin ev sahipliğinde ABU Haber Grubu Toplantısı da dün gerçekleştirildi.

- Küresel Haber Forumu

ABU'nun girişimiyle düzenlenen Küresel Haber Forumu'nun (GNF) ilki Seul/Güney Kore'de Eylül 2013'te Kore Yayın Kurumunun (KBS) ev sahipliğinde ABU Haber Grubu Toplantısı'nı müteakip gerçekleştirildi.

Küresel Haber Forumu, habercilik alanında üst düzey yetkilileri, uzmanları, gazetecileri ve medya mensuplarını bir araya getiren önemli bir etkinlik. 2. Küresel Haber Forumu, Japonya Yayın Kurumunun (NHK) ev sahipliğinde 14-16 Mart 2015 tarihlerinde Sendai/Japonya ve 3. Küresel Haber Forumu'nu, 25-27 Temmuz 2017 tarihlerinde Singapur’da MediaCorp’un ev sahipliğinde düzenlendi.

Geçen yıl 4. Küresel Haber Forumu'na Vietnam Televizyonu (VTV) ev sahipliği yaptı.

- Asya-Pasifik Yayın Birliği

ABU, 1964 yılında kuruldu. 76 ülkeden 272 üyesi bulunan birlik, yaklaşık 3,5 milyar izleyiciye hitap ediyor.

Dünyanın en büyük üç yayın birliğinden biri olan ABU, bölgedeki radyo ve televizyon kuruluşlarının ortak çıkarlarını geliştirmek amacıyla kuruldu. Yayın kuruluşları arasında uluslararası ve bölgesel işbirliğini teşvik ediyor.

ABU, dünyadaki diğer bölgesel yayın birlikleri ve uluslararası kuruluşlar ile ortak konularda işbirliği içinde çalışırken, yayıncılık alanındaki en son gelişmelere ilişkin bilgi değişimi yapıyor. Üyelerinin mesleki ve teknik yeterliliklerini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenliyor ve bölgedeki yayıncılığın teknik ve çalışma standartları ile kullandıkları sistemleri uyumlu hale getirmeye gayret gösteriyor.

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5. Küresel Haber Forumu Asya Pasifik Yayın Birliği TRT Genel Müdürü İbrahim Eren

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