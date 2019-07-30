İSTANBUL (AA) - TRT Genel Müdürü ve Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Başkan Yardımcısı İbrahim Eren, "Gazeteci olarak bizim yapmamız gereken, gerçeğe bağlı kalmak, gerçeğe sadık kalmak, asla yalan söylememek ve izleyicilerimizi kandırmamak. Sahte habere, yalan habere ve dezenformasyona karşı gerçeğe sadık kalmak her zamankinden daha önemli." dedi.

TRT'nin ev sahipliğinde 5. Küresel Haber Forumu, 35 ülkeden 120'dan fazla katılımcıyla Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştiriliyor. Habercilik alanında üst düzey yetkilileri, uzmanları, gazetecileri ve medya mensuplarını bir araya getiren ABU'nun en önemli etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen forum, "Habercilikte Güven ve Gerçeklik" temasıyla düzenleniyor.

Eren, 5. Küresel Haber Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, forumda gazetecilikte güven ve gerçekliğin nasıl sağlanacağı konusuna odaklanılacağını dile getirdi.

Dünyanın kutuplaştığını belirten Eren, "Çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz, kuzey-güney, doğu-batı, biz ve ötekiler... Sadece dünya kutuplaşmış değil, gazetecilik de kutuplaştı. Bunu yadsıyamayız. Gazetecilik makineler değil, insanlar tarafından yapılıyor. İnsanız, bu yüzden düşüncelerimiz, fikirlerimiz ve duygularımız var. Bazen iletişimde ve teknolojideki gelişmenin dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesine katkı mı sağladı yoksa dünyayı daha fazla mı kutuplaştırdı diye düşünüyorum." dedi.