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  4. 5 lahde ulaşılmıştı! İznik'te çatkı mezara ulaşıldı

5 lahde ulaşılmıştı! İznik'te çatkı mezara ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan nekropoldeki kazı alanında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Kazı çalışmalarının 2 yıl boyunca sürdürüldüğü bölgedeki zeytinlik alanda gün yüzüne çıkarılan lahitlerin ardından çatkı şekilde mezar odası bulundu. Pişmiş topraktan yapılan ve iç kısımları bezemeli olan mezar odasının yağmurdan hasar görmemesi için üzeri branda ile kapatıldı.

5 lahde ulaşılmıştı! İznik'te çatkı mezara ulaşıldı

İznik'in kırsal Hisardere Mahallesi mevkisindeki kişiye ait zeytinlikte son 2 yılda yapılan kazılarda, 5 lahit bulundu. İlk mezarın bulunmasının ardından 10 dönümlük zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 94 bin lira karşılığında kamulaştırıldı. Kaçak kazıların önüne geçmek amacıyla kamulaştırılan alan, tel örgüyle çevrilirken, çevresine güvenlik kamerası sistemi kuruldu.

Koronavirüs nedeniyle geçici süreliğine ara verilen çalışmalar, geçen haftalarda tekrar başladı. Yapılan kazırlarda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odası bulundu. Toplu mezarların olduğu alan anlamına gelen ‘Nekropol’de, yetkililerce yeni kazı alanlarının tespiti yapıldı. Belirlenen noktalarda da kazıların başlayacağı öğrenildi. Mezar odasının üzeri, yağmurda hasar görmemesi için özel branda ile kapatıldı.

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Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından General Lysimakhos'un, M.Ö. 301’de General Antigonius’u mağlup ederek 'Antigonia' olan şehrin adını, karısı Nikaia’nın ismiyle değiştirdiği biliniyor. Yetkililer, Nikaia olarak anılan İznik’teki kazıların yapıldığı alanda, kraliçenin mezarının da olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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DHA

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