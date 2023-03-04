5'li Masa ne zaman toplanacak, saat kaçta? Meral Akşener'in ayrılması sonrası 6'lı Masa 5'li Masa olarak mı sürecek? Tüm gözler o saatte!

Meral Akşener'in ayrılması sonrası 5'li Masa toplantısı bugün saat 17.00'de gerçekleşecek. CHP, Saadet, DEVA, Gelecek ve DP liderlerinin bir araya geleceği toplantı sonrası yapılacak açıklama şimdiden merak konusu oldu. Birçok kişi "Meral Akşener'in ayrılması sonrası 6'lı Masa 5'li Masa olarak mı sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. 5'li Masa toplantısına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

5'Lİ MASA NE ZAMAN TOPLANACAK?

5'li Masa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ayrılması sonrası bugün bir araya gelecek.

CHP, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat Parti genel başkanları bugün (4 Mart 2023 Cumartesi) Saadet Partisi’nde buluşacak.

5'Lİ MASA TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

5'li Masa toplantısının saat 17:00'de gerçekleşmesi bekleniyor.

MERAL AKŞENER'İN 6'LI MASADAN AYRILMASI SONRASI LİDERLERDEN MESAJLAR

Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin problemlerine çözüm olmak adına yine aziz milletimizin teşviki ve desteği ile çıktığımız bu kutlu yolculuğu bugüne dek büyük bir kararlılıkla sürdürdük. Millet İttifakı olarak, özellikle son bir buçuk yıldır he konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişare ile birçok konuda uzlaşıya vardık.

Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda, genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyu ile paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık.

Bu minvalde; toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz.

Halkımız müsterih olsun! Bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız!

Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. pic.twitter.com/4cKmYgTl74 March 3, 2023

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal imzasıyla sosyal medyadan yapılan açıklamada "Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın! Hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullanıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milletimiz büyük bir felaketin acısını yaşarken tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak hiçbir siyasi ikbal düşüncesi içinde olmaksızın yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

DEVA Partisi'den de yazılı açıklama yapıldı. 12 Şubat 2022'den bu yana altı siyasi parti olarak, karşılıklı anlayış içinde özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti inşa etme hedefiyle önemli adımların atıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm süreç boyunca yürüttüğümüz çalışmaları, milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getireceği inancıyla ortak akıl, istişare ve uzlaşma ile sürdürdük. En önemlisi de çalışmalarımızı, katılımcılık ve demokrasi kültürünün bir gereği olarak altı siyasi partinin tam mutabakatının esas alındığı bir zemin üzerinde yürüttük."

Hiçbir siyasi partinin, politik duruşunun ve parti tabanlarının kabul etmeyeceği bir tutuma zorlanmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karşılıklı saygıyı esas alan böyle bir çalışma usulünde tabiatı gereği dayatma söz konusu olmayacağı açıktır. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır. DEVA Partisi olarak, ilk günden itibaren samimiyet ve gayret ile elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyduk. Bu iş birliğinin başarılı olmasının, ekonomik krizin derinliğinde boğulan, adalete susamış, onurlu bir şekilde yaşama hakkı elinden alınmış, ağır bir deprem felaketi ile karşı karşıya kalmış halkımızın rahat bir nefes alabilmesinin yegane yolu olduğu inancıyla hareket ettik. Biz, milletimizin hak ettiği tam demokratik bir yönetim anlayışını hakim kılmak için ortaya koyduğumuz çalışmaların arkasındayız. Bu tarihi süreçte, hepimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'yi içine düştüğü bu karanlık tablodan çıkartmak ve otoriter anlayıştan kurtarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."



