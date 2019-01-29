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5 metre karda vatan savunması

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:59 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İran ve Irak sınırında yer yer 4-5 metreyi bulan karda vatan savunması için nöbet tutan asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.Vali Akbıyık, beraberindeki Yüksekova 3.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İran ve Irak sınırında yer yer 4-5 metreyi bulan karda vatan savunması için nöbet tutan asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.
Vali Akbıyık, beraberindeki Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Alan Karakolu ve Aktütün Taburu ile Balkayalar ve Gedik Tepe üs bölgelerini ziyaret etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü üs bölgelerinde kar altındaki mevzilerde nöbet tutan asker ve güvenlik korucularıyla sohbet eden Vali Akbıyık, daha sonra komutanlardan bölgeyle ilgili bilgi aldı.
Kar kalınlığının yer yer 4-5 metreyi bulduğu Balkayalar ve 2 bin 640 rakımlı Gedik Tepe üs bölgelerinde görev yapan asker ve korucular, 24 saat nöbet tutarak sınırdaki en ufak hareketliliği takip ediyor. Balkayalar zirvesinde açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, “Şu anda Irak sınırındaki Balkayalar Üs Bölgesindeyiz. Burada yaklaşık 3 metre kar var. Yine metrelerce karın olduğu İran sınırındaki Alan Karakolumuzu, Aktütün Taburumuzu ve İran-Irak sınırının kesiştiği noktada bulunan ve yaklaşık 4-5 metre karın bulunduğu Gedik Tepe Üs Bölgemizi ziyaret ettik. Görev başındaki bütün askerlerimizin ve güvenlik korucularımızın moral ve motivasyonu üst seviyede. Vatan ve bayrak için hepsi bu zor şartları gül bahçesine çevirmiş ve nöbet tutuyorlar. Sınırlarımız emin ellerde. Ben kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

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