5 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları! Bugün fedakârlıklar olabilir

Başak burcunda geçmiş ilişkiler gündeme gelirken, aslan burcu ise şartlarını karışıklığı çözmek için harekete geçebilir. Yengeç, ilişkilerinde geleceğe dair planlar yaparken, terazi burcu ise fedakârlıklar içerisinde olabilir. İşte Merve Rençber’in Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, İkizler, Boğa ve Koç burcu için 5 Temmuz Pazartesi burç yorumları.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün ilahi kanaldan gelen fırsatları fark etmeye, gelen teklifleri kabul etmeye ve akışın getirdiklerine göre hareket etmeye çalışın. Takıntılar, inatçılık ve akışla inatlaşma hali daha stresli bir gün geçirmenize neden olabilir. Şükür içinde olmaya özen gösterin.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün anda kalmaktan çok geçmişte ve gelecekte olabilirsiniz. Nostalji çalışabilir ve geçmişte yaşadığınız negatif deneyimleri aşarak daha iyi bir gelecek var etmeye çabalayabilirsiniz. İletişime geçtiğiniz insanları etkileyebilir, ikna edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün etkileyici ve haberci rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Kalp sesiniz ve sezgileriniz daha güçlü çalışacak. İçinizden geçen hisler size doğru yolu gösterebilir. Negatif karma yaratacak durumlara girmekten kaçının ve zayıf yönlerinizin farkında olun.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde geleceğe yönelik planlar konuşulabilir. Tatil veya seyahat organizasyonları yapabilirsiniz. Bazı ilişki veya arkadaşlıklarda kıskançlık ve kontrol enerjileri çalışabilir. Ya hep ya hiç eğiliminde davranmaya meyilli olabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün koşullarınız ve şartlarınızdaki, iş hayatındaki veya günlük planlarınızdaki karışıklığı çözmek için harekete geçebilir, küçük veya büyük hedeflerinizle ilgili kendinize net bir rota çizebilirsiniz. Gün boyu elinizi attığınız her işi başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün geçmiş ilişkiler, eski dostlar gündeme gelebilir ve geçmişteki kişilerden haberler alabilirsiniz. Uzaktaki kişilerle telepatik durumlar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde beklediğiniz bir haber gelebilir. Bir plandan vazgeçebilir veya bir durumdan duygusal olarak uzaklaşabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün aileniz ve sevdikleriniz için çabalayabilir, fedakarlık yapmanızı gerektirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Duygularınızı kendinize saklamak isteyeceğiniz bugün boyunca dedikodu ve gıybetten kaçının. Evinizdeki fazlalıklardan kurtularak yaşamınıza yeni deneyimleri çekin.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün davalarınızlaki süreç değişebilir ve yasal konularla ilgili farklı bir yola gidebilirsiniz. İnsanların iç yüzünü, gerçek niyetini, sakladıklarını daha çok merak edebilir ve öğrenebilirsiniz. Aklınızdan geçenler ise insanlar aracılığıyla karşınıza gelebilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün zorunlu ödemeler ve sağlıkla ilgili masraflar gündeme gelebilir. Eğitim ve sınavlarla ilgili rotanız belli olabilir veya adımlar atarak bir başlangıca doğru gidebilirsiniz. Kardeşlerle destekleşme zamanı.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün karamsarlıktan ve abartılı duygu, düşünce ve tavırlardan kaçınma zamanı. Ayaklarınız yere basmalı, akılcı ve pratik düşünmeli, her konu ve durumda kazandıklarınıza odaklanmalısınız. Aşk ilişkilerinde sessiz kıskançlıklar veya kontrol çalışabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün hızlı duygusal değişimler yaşayabilirsiniz. Ev halkıyla ilişkilerde dengeler hızlı değişebilir. Aniden yükselip hızlıca normale dönebilirsiniz. Finansal konularda geleceğiniz için adımlar atabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün estetik konularla ilgilenebilir ve havanızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Yoğun düşünceler ve kafa karışıklığından somut ve pratik bakarak, varsayımlar yerine somut durumlarla ilgilenerek çıkabilirsiniz. Komşularla yardımlaşma durumları olabilir.



