5 yaşındaki oğlunu antidepresanla zehirledi! Savunması şaşkına çevirdi... “Kendimi de öldürecektim ama yapamadım”

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan Claire Scanlon isimli bir anne, oğlunu antidepresanla zehirledi ve onunla birlikte ölmeyi planladığını dile getirdi. Oğlunun cansız bedenini yerde yatarken bulan anne ilk olarak yakınlarda yaşayan amcasını aradı ve 5 yaşındaki Dylan’ın nefes almadığını söyledi. Amcasının olay yerine gelmesinden sonra anne sağlık görevlilerine haber verdi.

SADECE 3 DAKİKADA İLAN ETTİLER

Sağlık görevlileri anne ve oğlunun birlikte yaşadıkları Oldham’daki evlerine geldiklerinde 5 yaşındaki Dylan’ın ölümünü 3 dakika içinde ilan ettiler. Küçük çocuğun ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken adli tıp incelemesinde patologlar, ölüm anında vücudunda uzmanların ölümcül olabileceğini iddia ettikleri 64 ayrı yara ve çok miktarda antidepresan ilaç buldular.

Scanlon, akıl sağlığı yasası kapsamında gözaltına alındı ve tutuklanmasının ardından Prestwich'teki Edenfield Hastanesine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.