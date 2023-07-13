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  4. 5 yaşındaki oğlunu antidepresanla zehirledi! Savunması şaşkına çevirdi... “Kendimi de öldürecektim ama yapamadım”

5 yaşındaki oğlunu antidepresanla zehirledi! Savunması şaşkına çevirdi... “Kendimi de öldürecektim ama yapamadım”

13.07.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan Claire Scanlon isimli bir anne, 5 yaşındaki oğlu Dylan’ın çatı katından düşerek ölümcül bir şekilde yaralandığını söyledikten sonra gözaltına alındı. Anne Scanlon’un oğlunu antidepresanla zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıkarken genç kadın ifadesinde, “Kendimi de öldürecektim ama yapamadım” diyerek kendisini savundu.

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan Claire Scanlon isimli bir anne, oğlunu antidepresanla zehirledi ve onunla birlikte ölmeyi planladığını dile getirdi. Oğlunun cansız bedenini yerde yatarken bulan anne ilk olarak yakınlarda yaşayan amcasını aradı ve 5 yaşındaki Dylan’ın nefes almadığını söyledi. Amcasının olay yerine gelmesinden sonra anne sağlık görevlilerine haber verdi.

SADECE 3 DAKİKADA İLAN ETTİLER

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Sağlık görevlileri anne ve oğlunun birlikte yaşadıkları Oldham’daki evlerine geldiklerinde 5 yaşındaki Dylan’ın ölümünü 3 dakika içinde ilan ettiler. Küçük çocuğun ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken adli tıp incelemesinde patologlar, ölüm anında vücudunda uzmanların ölümcül olabileceğini iddia ettikleri 64 ayrı yara ve çok miktarda antidepresan ilaç buldular.

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Scanlon, akıl sağlığı yasası kapsamında gözaltına alındı ve tutuklanmasının ardından Prestwich'teki Edenfield Hastanesine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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