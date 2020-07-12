5 yaşındaki oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti! Eski Süper Lig futbolcusu, ifadesini değiştirip tahliye dilekçesi verdi

Süper Lig’de 2008- 2009 sezonunda yer alan Hacettepe Spor Kulübü’nde oynayan ve son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’deki Bursa Yıldırımspor’da kaptanlık yapan Cevher T., Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü.

Doktor tarafından muayene edilen Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Oğlunun yanında refakatçi olarak kalan Cevher T., iddiaya göre, fenalaştığını görünce doktora haber verdi. Daha sonra yoğun bakıma alınan Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm raporunda ‘nefes yetersizliği’ yazılan Kasım, 24 Nisan’da Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kasım'ın ölümünün üzerinden 12 gün geçtikten sonra Cevher T., karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Cevher T., oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu öne sürdü.

EMNİYETTE 'OĞLUMU SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM' DEDİ

Cevher T., emniyette verdiği ifadesinde, “Olay günü oğlum Kasım çok öksürdüğünden Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdüm. Doktor, oğlumu muayene etti, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırdı. Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yatakta yatmakta olan oğlumun yüzüne yastık bastırdım sonra doktorlara seslendim. Onlar da gelip muayene ederek, yoğun bakıma aldılar. 2 saat sonra oğlumun ölüm haberi aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polis karakoluna gittim. Kasım’ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi.