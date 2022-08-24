5 yıl sonra kemikleri bulundu! Kesin sonuç otopsi sonrası ortaya çıkacak

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2017'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin bulunması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili 1 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde; 5 yıl önce kayıp olan kişinin öldürülüp, Pınarkent Mahallesi'nde bir araziye gömüldüğünü söylediği iddia edildi.

KİME AİT OLDUĞU AÇIKLANMADI

İfadenin ardından polis ekipleri, belirtilen noktada kepçeyle arama çalışması başlattı. Kazı sonucunda bir erkeğe ait kemikler bulundu. Kemik parçaları tek tek toplanıp, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturmada gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle, bulunan kemiklerin kime ait olduğu açıklanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

