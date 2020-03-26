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  4. 5 yıl sürdü! Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili yeni gelişme

5 yıl sürdü! Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 10:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015 yılında tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede, sanık 3 polisin 6 yıla kadar, PKK'lı teröristin ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi.

5 yıl sürdü! Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili yeni gelişme

Dİyarbakır'ın Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015 günü basın açıklaması yaptığı sırada PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümü ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı.

SORUŞTURMA 5 YIL SÜRDÜ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 yıl süren soruşturma sonucunda tamamlanan iddianamede, Tahir Elçi’nin hayatını kaybettiği ve polis memurları Ahmet Çiftaslan ile Cengiz Erdur'un şehit olduğu olaylar 41 sayfada ayrıntılı şekilde anlatıldı.

İddianamede Elçi'nin vurulduğu ateş hattında, terörist Uğur Yakışır ile Yakışır'ın yaraladığı sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin
olduğu belirtildi. Polislerden hangisinin Elçi'nin ölümünden sorumlu olduğunun tespitinin mümkün olmadığına yer verilen iddianamede 'polislerin kuvvetli suç şüphesi altında oldukları' kaydedilirken, 2 PKK'lı teröristin silahından çıkan mermilerden birinin de Elçi'ye isabet etmiş olabileceği belirtildi. İddianamede sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.'nin bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Terörist Yakışır'ın ise 2 polisi şehit etmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, Elçi'yi olası kastla öldürmekten 20 yıl, polis memuru S.T.'yi öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, izinsiz silah bulundurmaktan 5 yıl olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi.

Kaynak: DHA

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Tahir Elçi iddianame

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