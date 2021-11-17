5 yıldızlı otelde kalan 60 kolej öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Bolu Dağı mevkisinde bulunan bir otelde ara tatil dönemini değerlendirmek için İstanbul ve Ankara'dan gelen 60 özel okul öğrencisi, otelde yemek yedikten sonra, akşam saatlerinde mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti yaşadı. Durumu ailelerine ve öğretmenlerine bildiren öğrenciler, otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

GIDA ZEHİRLENMESİ TEŞHİSİ KONULDU

Öğrencilere hastanede yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasının ardından İl Tarım Müdürlüğü ekipleri oteldeki yemeklerden ve sudan numune aldı. Numunelerin yarın incelenmek üzere laboratuvara gönderileceği öğrenildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğrencilerin aileleri haberi alarak kentteki hastanelere gelip, çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı.

"ÇOCUKLARIN ÇOĞU TAVUK YEDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR"

Otelde kalan yeğeninin rahatsızlandığını öğrenerek hastaneye gelen Yeliz Varan, yeğeninin yediği tavuktan dolayı bu hale geldiğini öne sürerek, "Yeğenim seminer için gelmişti. 2 günlük programları vardı. Fakat bugün aldığımız haber üzerine akşam saatlerine mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Yaklaşık 60 öğrencinin burada olduğunu söylüyorlar. Otelin ciddi sorumsuzluğu. Otelden şikayetçi olduk. Çünkü gıda zehirlenmesi olarak belirttiler. Çocukların çoğu tavuk yediklerini söylüyorlar.” dedi. (DHA/İHA)



