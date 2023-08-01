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5 yıldızlı otelde kalan turistin odasından çıkanlar görevlileri şoke etti

01.08.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 5 yıldızlı lüks bir otelde çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir turistin odasında biriktirdiği yiyecek, temizlik malzemeleri ve havlular görevlileri şaşkına çevirdi. Çalışanlar , "Böyle rezillik görmedik" derken kadının sürekli, "restoran, restoran" demesi dikkat çekti.

5 yıldızlı otelde kalan turistin odasından çıkanlar görevlileri şoke etti

Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan turistin odasından çıkan çok sayıda paketlenmiş kuruyemiş, şampuan, havlu ve gazlı içecek otel görevlilerini şoke etti.

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"BÖYLE REZİLLİK GÖRMEDİM"

Antalya’da 5 yıldızlı her şey dahil otelde çekildiği iddia edilen görüntüler dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, otelin odasına giren görevliler bir turistin havlular, şampuanlar, gazlı içecekler, paketli çay çeşitleri, kuruyemiş ve çeşitli yiyeceklere kadar birçok ürünü odasında biriktirdiğini gördü. Odadaki malzemeler cep telefonu kamerasına alınarak tespit edilirken, görevliler “Yok artık ya, havlulardan tut elmalardan. Birde havlu eksik diyoruz. İncirlere bakın incirler. Bunların hepsi şampuan, iki büyük torba incir kayısı böyle bir rezillik görmedim” diyerek tepkilerini dile getirdi. Kadın turistin ise sık sık "restoran, restoran" dediği ve açıklama yapmaya çalıştığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
antalya turist otel

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