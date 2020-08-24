5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti! Ecenur'a gözyaşlarıyla veda

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Özcan Uluman'ın kızı Ecenur Uluman, 27 Temmuz 2015 tarihinde 16 yaşındayken, kuzenin kullandığı motosiklete arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede uzun süre yoğun bakımda kalan tekvando sporu ile uğraşan genç kız, bitkisel hayata girdi.

Evinde tedavisine devam edilen genç kız, dün yaşamını yitirdi. 5 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Uluman'ın ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Ecenur Uluman için bugün öğlen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi eski Başkanı Turgay Şirin, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve il emniyet müdür yardımcıları, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, acılı baba Özcan Uluman'ın meslektaşları, Uluman Ailesi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından genç kızın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

