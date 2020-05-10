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50 gün sonra sokağa çıktılar, motosiklet çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2020 18:52 | Son Güncelleme

Çorum'da 50 gün sonra sokağa çıkan Neriman (81) ve Raif Ömer Serbest (87) çiftine motosiklet çarptı. Yarlanan çift, hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

50 gün sonra sokağa çıktılar, motosiklet çarptı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını kapsamında evde kalan ve 4 saatliğine getirilen izinle sokağa çıkan Neriman ve Raif Ömer Serbest'e yaya geçidinde hızla gelen motosikletli kurye çarptı. Yola savrulan çift, yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serbest çifti, tedavi altına alındı. Kaza yerinden kaçan ismi açıklanmayan motosiklet sürücüsü ise polis tarafından yakalandı.

Çifte motosikletin çarptığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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