50 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 50?

Plakalar, her motorlu taşıtın kendisine özeldir. Türkiye'de iki aracın aynı plakayı alması mümkün değil. Çünkü araç plakası, araç hakkındaki bilgilere ulaşılmasını sağlıyor. Örneğin; araç sahibinin kim olduğu, aracın en son nerelerde görüldüğü, vergilerini ödeyip ödemediği gibi... İşte tüm bu bilgilere ulaşabilmek adına her araca özel bir plaka verilir. Araçlara verilen bu plaka imi ise belli kurallara göre belirlenir. Plakada yer alan ilk sayı, aracın hangi şehre kayıtlı olduğuna bağlıdır. Şehirlerin alfabetik sırasına ve kuruluş tarihine göre plaka imleri şehirlere tek tek verilir. Sonrasında plakada yer alan harfler ve sondaki sayılar ise şehirlerin ilçelerine göre belli aralıklarda olur. Öyleyse 50 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi? Sizin için derledik...

50 Nerenin Plaka Kodu? 50 Hangi Şehir Plakası?

Genellikle yolculuk esnasında gördüğümüz araçların plakalarını merak ederiz. Zaman zaman plakaları bir oyun haline getirir ve bilmeye çalışırız. Türkiye'de bulunan 81 farklı plakadan biri de: 50 plaka imi. 50 plakası hangi il için kullanılıyor sorusunun cevabı da hayli merak konusu.