HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 50 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 50?

50 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 50?

07.01.2021 12:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
50 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 50?

Plaka, araçların trafiğe çıkması için zorunlu olan dikdörtgen tabelaya denir. Türkiye'de her araç bir şehre kayıtlıdır. İşte araç plakaları da bu şehirlerin plaka kodlarına göre belirlenerek kullanılıyor. 81 ilin 81 farklı plaka imi var. Peki öyleyse 50 nerenin plakası? Hangi ili araç plaka imi 50? İşte detaylar...

Plakalar, her motorlu taşıtın kendisine özeldir. Türkiye'de iki aracın aynı plakayı alması mümkün değil. Çünkü araç plakası, araç hakkındaki bilgilere ulaşılmasını sağlıyor. Örneğin; araç sahibinin kim olduğu, aracın en son nerelerde görüldüğü, vergilerini ödeyip ödemediği gibi... İşte tüm bu bilgilere ulaşabilmek adına her araca özel bir plaka verilir. Araçlara verilen bu plaka imi ise belli kurallara göre belirlenir. Plakada yer alan ilk sayı, aracın hangi şehre kayıtlı olduğuna bağlıdır. Şehirlerin alfabetik sırasına ve kuruluş tarihine göre plaka imleri şehirlere tek tek verilir. Sonrasında plakada yer alan harfler ve sondaki sayılar ise şehirlerin ilçelerine göre belli aralıklarda olur. Öyleyse 50 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi? Sizin için derledik...

50 Nerenin Plaka Kodu? 50 Hangi Şehir Plakası?

Genellikle yolculuk esnasında gördüğümüz araçların plakalarını merak ederiz. Zaman zaman plakaları bir oyun haline getirir ve bilmeye çalışırız. Türkiye'de bulunan 81 farklı plakadan biri de: 50 plaka imi. 50 plakası hangi il için kullanılıyor sorusunun cevabı da hayli merak konusu.

50 plaka kodu İç Anadolu şehirlerinden biri olan Nevşehir için kullanılıyor. Trafikte gördüğümüz 50 plaka imli tüm araçlar Nevşehir iline bağlı. Nevşehir ilçelerinin plaka aralığı ise şu şekilde:

Nevşehir Merkez Plaka Kodu Aralığı

  • 50 AC 001 ve 50 AZ 999
  • 50 DA 001 ve 50 DZ 999
  • 50 EA 001 ve 50 EZ 999
  • 50 FA 001 ve 50 FK 999
  • 50 M 0001 ve 50 M 5000
  • 50 S 0001 ve 50 S 0400
  • 50 T 0001 ve 50 T 0600

Nevşehir Acıgöl İlçesi Plaka Kodu Aralığı

  • 50 LA 100 ve 50 LZ 999
  • 50 M 8501 ve 50 M 9000
  • 50 S 0901 ve 50 S 0950
  • 50 T 0700 ve 50 T 0749

Nevşehir Avanos İlçesi Plaka Kodu Aralığı

  • 50 M 5001 ve 50 M 0600
  • 50 S 0501 ve 50 S 0600
  • 50 SA 001 ve 50 SZ 999
  • 50 T 0901 ve 50 T 0950

Nevşehir Gülşehir İlçesi Plaka Kodu Aralığı

  • 50 M 7051 ve 50 M 7500
  • 50 NA 001 ve 50 NZ 999
  • 50 S 0801 ve 50 S 0900
  • 50 T 0750 ve 50 T 0799

Nevşehir Hacıbektaş İlçesi Plaka Kodu Aralığı

  • 50 HA 001 ve 50 HC 999
  • 50 M 8001 ve 50 M 8500
  • 50 T 0951 ve 50 T 0999
  • 50 S 0751 ve 50 S 0800

Nevşehir Kozaklı İlçesi Plaka Kodu Aralığı

  • 50 KA 001 ve 50 KD 999
  • 50 M 7501 ve 50 M 8000
  • 50 T 0800 ve 50 T 0850
  • 50 S 0701 ve 50 S 0750

Nevşehir Ürgüp İlçesi Plaka Kodu Aralığı

  • 50 M 6001 ve 50 M 7000
  • 50 S 0601 ve 50 S 0700
  • 50 T 0851 ve 50 T 0900
  • 50 UA 001 ve 50 UZ 999
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 10?10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 10?
Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Flaş iddia: Trump görevden alınabilir

Flaş iddia: Trump görevden alınabilir

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

27 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 27?

27 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 27?

18 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 18?

18 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 18?

10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 10?

10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 10?

48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 48?

48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 48?

41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 41?

41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 41?

33 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 33?

33 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 33?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.