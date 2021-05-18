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500 gram doğdu, torba içinde hayata tutundu

18.05.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebelik zehirlenmesi nedeniyle erken dünyaya gelmek zorunda Wren adındaki bebek gelişimi tamamlanana kadar özel bir torba içinde tutuldu. Doğduğunda 500 gram olan bebek, şimdilerde annesinin mucizesi olarak anılıyor.

500 gram doğdu, torba içinde hayata tutundu

34 yaşındaki Fiona, 2019 yılında kızı Wren'e hamileyken şiddetli bir şekilde preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) geçirdi. Hamileliğinin 28. haftasında teşhis edilen zehirlenme Fiona'nın, yüksek karaciğer enzimlerinin ve düşük trombosit sayısının vücuttaki organların bozulmasına neden olduğu nadir bir durum olan HELLP sendromu geliştirmesine neden oldu.

Annenin bu rahatsızlığı bebek Wren'in gelişimini bile etkilemiş, 24. haftadan itibaren gelişme göstermemişti.

500 GRAM DOĞDU

Birleşik Krallık'taki bir hastanede hemen doğuma alınan Fiona'nın bebeği 500 gram ağırlığında dünyaya geldi ve bebek kendini anne karnında hissedebilsin diye özel bir torbaya konuldu. Wren bu torba sayesinde sıcak tutulacak ve hayatta kalma şansı artırılacaktı. Öyle de oldu. Bebek torba sayesinde hayatta kaldı ancak erken doğuma bağlı olarak birtakım bağırsak sorunları, sarılık gibi problemlerle karşılaştı. 14 hafta boyunca hastanede kalan bebek, şimdilerde mucize yaşamın tadını çıkarıyor.

Anne Fiona o benim mucizem derken, kızıyla her saniyenin tadını çıkarıyor.

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