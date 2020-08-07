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  4. 500 yıllık ağaç görenleri şaşırtıyor

500 yıllık ağaç görenleri şaşırtıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 07.08.2020 09:26 | Son Güncelleme

Bilecik’te genişliği 10 metreyi bulan 500 yıllık ağaç görenleri şaşırtırken, 7 kişi ağacın gövdesini kavrayamadı.

500 yıllık ağaç görenleri şaşırtıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünden yaşının 500 civarında olduğu söylenen meşe ağacının yüksekliği ve genişliği ilgi odağı oluyor. 84 yaşındaki dedesinin söz konusu tarihi meşe ağacından bahsetmesi üzerine 500 yıllık ağacı görmeye giden Cihan Yılmaz ve arkadaşları, ağacın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşadı.

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"7 KİŞİ AĞACIN GÖVDESİNİ KAVRAYAMADI"

Cihan Yılmaz, “Köyümüzde böyle bir ağaç olduğunu ilk defa duyduk geldik gördük dedemin dediği kadar var. Bu ağaç tarihi bir ağaç 500 yıllık dedi dedem. Geldik baktık arkadaşlarımla 7 arkadaşımla bu ağacın gövdesini kavrayamadık” dedi.

İHA

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