HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 52 yaşındaki adamın yürek burkan hali... O olay sonrası hayatı darmadağın olmuş! "Eşim var ama..."

52 yaşındaki adamın yürek burkan hali... O olay sonrası hayatı darmadağın olmuş! "Eşim var ama..."

03.04.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşayan 52 yaşındaki Şemin Yetim'in hayatı annesi öldükten sonra adeta darmadağın oldu. Yetim'in yaşadığı 2 katlı müstakil ev zamanla çöp eve dönüştü. Çöp evde neredeyse adım atacak yer bile olmazken, Yetim, evinin temizlenmesini istiyor. Şemin Yetim, "2015 yılında annemi kaybettim, sonrasında ev bu hale geldi. Şu an tek başına yaşıyorum. Eşim var ama evim çöp ev olduğu için gelemiyor yanıma." dedi. Yetim, Balıkesir'de bir oğlu olduğunu ancak onu da yıllardır görmediğini kaydetti.

52 yaşındaki adamın yürek burkan hali... O olay sonrası hayatı darmadağın olmuş! "Eşim var ama..."

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Şemin Yetim (52), annesini 2015 yılında kaybedince hayatı darmadağın oldu. Ailesinden kendisine miras kalan 2 katlı müstakil binada yaşayan Yetim, felçli olduğu için çalışamadı. Komşuların ve hayırseverlerin yardımlarıyla hayatta kalan Yetim'in evi zamanla çöp ev oldu.

AW861785_02

Kendisinin de topladığı eşyaları ile birlikte evde neredeyse atım atacak yer bile yok. Yetim, eşiyle ayrı olduğunu ve tek çocuğunun bulunduğunu kendisini de hiç aramadıklarını ifade etti.

AW861785_03

Şemin Yetim, belediyeden ve hayırseverlerden evinin temizlenmesini istiyor.

AW861785_04

"EŞİM VAR AMA EVİM ÇÖP EV OLDUĞU İÇİN GELEMİYOR YANIMA"

Şemin Yetim, "Biz bu evi 1981 yılında yaptık. Kardeşlerimiz hiç yardımcı olmadı, yoklukta yaptık evimizi. Kendi ellerimizle taşlar topladık, el arabasıyla taşıyıp evi bu hale getirdik.

AW861785_05

Doğru düzgün bir eşyamız olmadı. Çöplerden eşyalar toplayıp eve getirdim. 2015 yılında annemi kaybettim, sonrasında ev bu hale geldi.

AW861785_06

Şu an tek başına yaşıyorum. Eşim var ama evim çöp ev olduğu için gelemiyor yanıma. Balıkesir’de bir oğlum var ama onu da yıllar oldu göremedim. Sesini bile duyamadım. Bugüne kadar hiç arayıp sormadı.

AW861785_07

"MADDİ MANEVİ HER ŞEYE İHTİYACIM VAR"

Kıyafetlerimi başka insanlar veriyor. Parayla uzun zamandır kendime kıyafet alamıyorum. Maddi manevi her şeye ihtiyacım var. Engelimden dolayı yürüyemiyorum artık" dedi.

AW861785_08

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla belediye ekiplerinin önümüzdeki günlerde Şemin Yetim'in evinde temizlik yapacağı öğrenildi.

AW861785_09

AW861785_10

AW861785_11

AW861785_13

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bunu konuşmalısınız' diyerek yayına böyle çıktı! 'Tanesi 6 TL'ye satılıyor''Bunu konuşmalısınız' diyerek yayına böyle çıktı! 'Tanesi 6 TL'ye satılıyor'
AK Parti'den Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepkiAK Parti'den Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepki
Romanlar 14 Mayıs tercihini açıkladı! Kobra Murat'tan dikkat çeken sözlerRomanlar 14 Mayıs tercihini açıkladı! Kobra Murat'tan dikkat çeken sözler
Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp ev

En Çok Okunan Haberler

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Seccade üzerinde yeni fotoğrafı ortaya çıktı!

Seccade üzerinde yeni fotoğrafı ortaya çıktı!

CHP ve İYİ Parti anlaştı, sayı artabilir! Son söz Kılıçdaroğlu'nda

CHP ve İYİ Parti anlaştı, sayı artabilir! Son söz Kılıçdaroğlu'nda

'İnce ince yol alır gidersiniz'

'İnce ince yol alır gidersiniz'

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.