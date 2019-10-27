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52 yıldır televizyon, radyo ve pikap tamir ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

 ADAPAZARI’nda, Enver Mutlu (72), 52 yıldır televizyon, radyo ve pikap tamiri yaparak antika cihazları çalışır hale getiriyor.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI’nda, Enver Mutlu (72), 52 yıldır televizyon, radyo ve pikap tamiri yaparak antika cihazları çalışır hale getiriyor. Enver Mutlu antikaya meraklı olanlar radyo ve pikapları kendisini tamir için getirdiğini söyledi.
Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi’nde Enver Mutlu, 10 metrekare dükkanında televizyon, radyo ve pikap tamiri yapıyor. 3 çocuk babası Enver Mutlu, 52 yıldır tamir yaparken günümüzde antika olup çalışmayan cihazların tamirini yaparak tekrar çalışmasını sağlıyor. Son zamanlarda insanların antikalara daha fazla önem gösterdiğini belirten Mutlu, "1967 yılından bu zamana kadar radyo televizyon ve pikap tamiri yapıyorum. Antikaya meraklı olanlar buluyorlar bana getiriyorlar. Bende tamirlerini yapıyorum. İnsanlar antikaya merak sarmış durumdalar. Dedelerinden babalarından kalma cihazları getiriyorlar, tamirlerini yapıyoruz hatıra olarak saklıyorlar" dedi.

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