54 yaşındaki Halle Berry'nin gençlik sırrı! 'Yaşayan en seksi kadın'

Ünlü oyuncu Halle Berry, Instagram hesabından paylaştığı videoyla kusursuz fiziğini ön plana çıkardı. 54 yaşındaki oyuncunun vücut sırrı ise en çok sorulan sorular arasında yer aldı.

Sağlıklı yaşam markasını tanıtmak için hazırlanan video için kamera karşısına geçen Oscar ödüllü oyuncu, seksi siyah bikinisiyle yaşlanmayan görünümünü sergiledi.

86 binden fazla görüntülenme alan kısa video, takipçilerinden de binlerce yorum gelmesine neden oldu.

Kadın takipçileri Berry'e 'ilham kaynağımsın, yaşayan en seksi kadınsın' yorumunda buunurken, gençlik sırrı da merak edilenler arasındaydı.

NASIL FORMDA KALIYOR?

Halle'nin kişisel antrenörü Peter Lee Thomas, yıldızın nasıl formda kaldığı hakkında açıklamalarda bulundu. Peter, oyuncunun spor salonunda tanıdığı herkesten daha çok çalıştığını açıkladı ve şöyle konuştu: "Halle kadar kendini adamış biriyle hiç tanışmadım. Egzersiz rutini oldukça çeşitli. Dövüş sanatları, boks, güç, kondisyon ve yoga yapıyor. Tüm bunlar onu kusursuz kılıyor.'



