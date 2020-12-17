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54 yaşındaki Halle Berry'nin gençlik sırrı! 'Yaşayan en seksi kadın'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

54 yaşındaki dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Halle Berry, siyah bikinisiyle adeta gövde gösterisi yaptı. Birçok kadın takipçisinin 'ilham kaynağımsın, gençlik sırrın ne?' yorumlarıyla karşılaşan Berry'nin vücut sırrını kişisel antrenörü açıkladı.

54 yaşındaki Halle Berry'nin gençlik sırrı! 'Yaşayan en seksi kadın'

Ünlü oyuncu Halle Berry, Instagram hesabından paylaştığı videoyla kusursuz fiziğini ön plana çıkardı. 54 yaşındaki oyuncunun vücut sırrı ise en çok sorulan sorular arasında yer aldı.

Sağlıklı yaşam markasını tanıtmak için hazırlanan video için kamera karşısına geçen Oscar ödüllü oyuncu, seksi siyah bikinisiyle yaşlanmayan görünümünü sergiledi.

86 binden fazla görüntülenme alan kısa video, takipçilerinden de binlerce yorum gelmesine neden oldu.

Kadın takipçileri Berry'e 'ilham kaynağımsın, yaşayan en seksi kadınsın' yorumunda buunurken, gençlik sırrı da merak edilenler arasındaydı.

NASIL FORMDA KALIYOR?

Halle'nin kişisel antrenörü Peter Lee Thomas, yıldızın nasıl formda kaldığı hakkında açıklamalarda bulundu. Peter, oyuncunun spor salonunda tanıdığı herkesten daha çok çalıştığını açıkladı ve şöyle konuştu: "Halle kadar kendini adamış biriyle hiç tanışmadım. Egzersiz rutini oldukça çeşitli. Dövüş sanatları, boks, güç, kondisyon ve yoga yapıyor. Tüm bunlar onu kusursuz kılıyor.'

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