55. Uluslararası Antalya Film Festivali

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, yarışma filmlerinden "Göç Mevsimi" (Birds of Passage) sanatseverlerle buluşturuldu.
Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'ndaki gösterimde, filmin İspanyol yönetmenleri Ciro Guerra ve Cristina Gallego ile seyirciler yer aldı.
Gösterimin ardından söyleşiye katılan yönetmenlerden Christina Gallego, filmin çekiminde ünlü ve ünlü olmayan kişilerle çalıştıklarını anlattı.
İki yönetmen olarak çalışmanın hayali olduğunu, bunu "Göç Mevsimi"nde gerçekleştirdiğini aktaran Gallego, görev paylaşımı yaparak, oyuncu koçuyla çalıştıklarını söyledi.
Profesyonel olmayan oyuncuların, ünlü oyunculara çanta yapımını, yerel sanatları anlattığını vurgulayan Gallego, profesyonel olanların da oyunculuğun, sanatın inceliklerini öğrettiğini ifade etti.
Filmin görsel olarak da muazzam olduğuna değinen Gallego, "Film, bir sürü türün birleşimi oldu. Harika sanat tasarımcımız vardı, bu da filme yansıdı. Birçok sanatçı filmde çalıştı ve herkes katkısını koydu." diye konuştu.
Gallego, bir grup sanatçıyı bir araya getirip film çekmediklerini, herkesin tecrübesini ortaya koyduğunu belirtti.
- Filmin konusu
2015 yılı Oscar adayı "Yılanın Kucağında" (Embrace of the Serpent) filmiyle büyük ses getiren Ciro Guerra'nın Cristina Gallego'yla beraber yönetmenliğini paylaştığı "Göç Mevsimi"nde, Kolombiya'nın yerleşik halklarından Wayuu kabilesinin, bir yanda uyuşturucu kartelleriyle mücadelesine, diğer yanda ise yaşam ve mistik kültürüne odaklanan epik bir hikaye anlatılıyor.
MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü
ABD'nin C-130J Super Hercules tipi uçağı düştü: 11 ölü
Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi
Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı
Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'
İnternet ne kadar riskli? Kaspersky Lab uzmanlarından 'tehlike' uyarısı geldi...
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum