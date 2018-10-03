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55. Uluslararası Antalya Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

Festivalde, Kolombiyalı yönetmenler Ciro Guerra ile Cristina Gallego'nun imzasını taşıyan yarışma filmlerinden "Göç Mevsimi" gösterildi - Yönetmen Gallego: "Film, bir sürü türün birleşimi oldu. Harika sanat tasarımcımız vardı, bu da filme yansıdı"

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, yarışma filmlerinden "Göç Mevsimi" (Birds of Passage) sanatseverlerle buluşturuldu.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'ndaki gösterimde, filmin İspanyol yönetmenleri Ciro Guerra ve Cristina Gallego ile seyirciler yer aldı.

Gösterimin ardından söyleşiye katılan yönetmenlerden Christina Gallego, filmin çekiminde ünlü ve ünlü olmayan kişilerle çalıştıklarını anlattı.

İki yönetmen olarak çalışmanın hayali olduğunu, bunu "Göç Mevsimi"nde gerçekleştirdiğini aktaran Gallego, görev paylaşımı yaparak, oyuncu koçuyla çalıştıklarını söyledi.

Profesyonel olmayan oyuncuların, ünlü oyunculara çanta yapımını, yerel sanatları anlattığını vurgulayan Gallego, profesyonel olanların da oyunculuğun, sanatın inceliklerini öğrettiğini ifade etti.

Filmin görsel olarak da muazzam olduğuna değinen Gallego, "Film, bir sürü türün birleşimi oldu. Harika sanat tasarımcımız vardı, bu da filme yansıdı. Birçok sanatçı filmde çalıştı ve herkes katkısını koydu." diye konuştu.

Gallego, bir grup sanatçıyı bir araya getirip film çekmediklerini, herkesin tecrübesini ortaya koyduğunu belirtti.

- Filmin konusu

2015 yılı Oscar adayı "Yılanın Kucağında" (Embrace of the Serpent) filmiyle büyük ses getiren Ciro Guerra'nın Cristina Gallego'yla beraber yönetmenliğini paylaştığı "Göç Mevsimi"nde, Kolombiya'nın yerleşik halklarından Wayuu kabilesinin, bir yanda uyuşturucu kartelleriyle mücadelesine, diğer yanda ise yaşam ve mistik kültürüne odaklanan epik bir hikaye anlatılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cristina Gallego festival Göç Mevsimi

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