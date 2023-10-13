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    4. 55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Kadınlardan korktuğu için evinin etrafına 15 metrelik çit gördü... 16 yaşından beri hiçbir kadına dokunmadı

    55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Kadınlardan korktuğu için evinin etrafına 15 metrelik çit gördü... 16 yaşından beri hiçbir kadına dokunmadı

    13.10.2023 07:37 | Son Güncelleme:
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    71 yaşındaki Callitxe Nzamwita isimli adam kadınlardan korkarak ve bakire olarak hayatına devam ediyor. 16 yaşından beri evinin etrafını 15 metrelik çitlerle çevreleyen adam kendisini içeride kilitli tutuyor ve hiçbir kadınla görüşmüyor. Callitxe Nzamwita hikayesi kısa sürede tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı.

    71 yaşına kadar bakire kalan bir erkek, kadınları uzak tutmak için diktiği 15 metrelik çitten bahsetti. Karşı cinsten korktuğu için 55 yıl boyunca kendisini evine kapatan adam halktan uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. Kendi kendisine bir izolasyon uygulayan Nzamwita evinin etrafındaki devasa çitlerden dışarı çıkmamayı tercih ediyor.

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    YEREL HALK BAKIYOR

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    71 yaşındaki adam kadınların evine gelmesinden "gerçekten korktuğunu", dolayısıyla tecrit altında olduğunu itiraf etti. Bu korkuya rağmen adamın hayatta kalmasına yardımcı olan da yerel kadınlar. tek başına ve karşı cinsten uzakta yaşamasına rağmen, müdahale etmezlerse öleceğinden korkan köy kadınlarının yardımını alıyor. Kadınların yiyeceklerini almasına rağmen kadınların kendisine yaklaşmasına dahi izin vermiyor.

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