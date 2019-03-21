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5.5'lik depremin ardından Denizli beşik gibi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

ARTÇILAR SÜRÜYOR Denizli'nin Acıpayam ilçesi merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 13.31'e kadar en büyüğü 4.8, biri 4.5, 3'ü 4.2 ve biri 4.1 olan toplam 510 artçı sarsıntı meydana geldi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Denizli'nin Acıpayam ilçesi merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 13.31'e kadar en büyüğü 4.8, biri 4.5, 3'ü 4.2 ve biri 4.1 olan toplam 510 artçı sarsıntı meydana geldi. Artçı sarsıntılar nedeniyle ilçe halkı, geceyi rahat geçiremedi. Depremde evleri hasar gören Ertuğrul Ünlü, geceyi çadırda geçirdiklerini belirterek, "Evimiz hasar gördü, artçı sarsıntılar da devam edince çadırda yattık. Ancak uyuyamadık. Çadırın içinde yattığımızda sürekli artçı sarsıntıları hissettik. Soğuktan dolayı da biraz üşüdük, battaniyelere sarılarak uyumaya çalıştık. Bir yakınımızın yanına gitmeyi düşünüyoruz" dedi. Tekerlekli sandalyeli engelli kızı Hayrünnisa Ünlü ise ilk kez çadırda kaldığını ve soğuk nedeniyle rahat edemediğini söyledi.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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