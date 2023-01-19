56/1-e trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 56/1-e trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları, Karayolları Trafik Kanunu gereğince belirlenmiş olup maddeler hâlinde yayınlanmıştır. Trafik cezası almış olan sürücüler trafik cezalarını, e-Devlet üzerinden plaka sorgulaması yapıldığı zaman görebilirler. Bu sorgulamalarda en sık karşılaşılan cezalardan biri 56/1-e trafik cezasıdır. 56/1-e trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca geçiş kolaylığı sağlaması gereken araçlara geçiş kolaylığı sağlamama cezasıdır.

56/1-e trafik cezası nedir?

56/1-e trafik cezası maddesi ihlalin konusu olarak şu maddeden bahsedilebilir: "Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işaret bulunmuyorsa motorsuz araçları kullananların motorlu araçlara; otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makinelerini kullananların, yazılış sırasına göre kendinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamaları." Bu kurala riayet etmeyenlere kara yolları trafik kanunu gereğince 56/1-e trafik cezası uygulanır.

56/1-e trafik cezası kimlere uygulanır?

56/1-e trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak geçil kolaylığı sağlamamaktır. 56/1-e trafik cezası maddesi ihlalin konusu bağlamında motorsuz araçlar motorlu araçlara yol vermelidir. Bunun yanı sıra sırasıyla otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri birbirine yol vermelidir. Bu kurala uymayan sürücülere 56/1-e trafik cezası uygulanır. Trafik kuralları arasında bulunan ve geçiş kolaylığı sağlanması gereken durumlarda geçiş kolaylığı sağlamayan sürücülere uygulanan 56/1-e trafik cezası e-Devlet üzerinden bakılabilir.

56/1-e trafik cezası tutarı nedir?

Para şeklinde ödenmesi gereken cezanın tutarı her yıl değişiklik gösterir. Enflasyon oranlarına göre değişen ve zamlanan trafik cezası tutarlar ödenmesi gerekir. Hem para cezası olarak hem de sürücü belgesine ceza puanı olarak yansıtılan 56/1-e trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL'dir. Bunun yanı sıra 20 ceza puanı da ehliyete eklenir. 100 ceza puanı dolduran sürücü belgeleri de 2 ay süreli olarak alınır ve sürücüler eğitime tekrardan girer. 56/1-e trafik cezası tutarı erken ödeme seçenekleri sayesinde yüzde 25 olarak indirimli ödenebilir. Ceza geldiği andan itibaren 15 gün içerisinde ödenen tutar yüzde 25 oranında indirimli bir şekilde ödenir. 56/1-e trafik cezası tutarı indirimli olarak 327 TL'dir.