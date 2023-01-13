56/1-b trafik cezası nedir? 56/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Her bir kurala uymamanın farklı cezai işlemi bulunur. Trafik cezası maddeleri arasında yer alan 56/1-b trafik cezasının da parasal olarak bir bedeli vardır. Bunun yanı sıra bu kurala uymayan ve riayet etmeyen kişilerin ehliyetlerine de ceza puanı işlenir. Bir yıl içerisinde ceza puanını dolduran yani toplamda 100 ceza puanı alan kişilerin ehliyetlerine 2 ay el konulur. Eğer bir yıl içerisinde 2 kere 100 puan doldurulursa 4 ay daha ehliyete el konulur. Ceza puanı bir yıl içerisinde 3 kere doldurulduğunda yani 300 puan olduğunda ehliyete süresiz olarak el konur.

56/1-b trafik cezası nedir?

56/1-b trafik cezası iki yönlü olarak kullanılan yollarda karşı yönden gelen araçların geçişini zor kılan bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak adına aracı sağ kenara yanaştırmak gerekirse sağa yanaşıp durmamak konularını içerir. Bunun yanı sıra dik yokuşlu kara yollarında ya da dağlı yollarda karşılaşılmışsa çıkan araç için güç bir durum varsa güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçların var ise önceden sığınma cebine girmemesi ihlalini de içerir. Eğer sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması gereken durumlarda geri gitmemesi durumu da yasaktır. Bu kurala uymayanlara 56/1-b trafik cezası uygulanır. 56/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca trafiğin çift yönlü olarak kullanıldığı durumda karşıdan gelen araca geçiş üstünlüğü vermemek ve sağ şeride yanaşılması gerekirken yanaşmamak olarak özetlenebilir.

56/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

56/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma ve araçlar arasında olan mesafe, yavaş sürme, geçiş kolaylığı sağlama gibi Karayolları Trafik Kanunu'nda belirlenmiş olan trafik suçu olarak adlandırılır. İki yönlü taşıt yollarında karşı taraftan gelen aracın geçişini zorlaştıracak durumlarda geçişi kolaylaştırmayanlara uygulanan 56/1-b trafik cezası para cezası olarak ödenir. Ayrıca bu kurala uymayanların ve bu maddeden ceza alan kişilerin ehliyetlerine de 15 puan uygulanır. 56/1-b sürücülere uygulanır. 56/1-b trafik cezası araç plakasına yazıldıysa araç sahibine uygulanır.

56/1-b trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezalarının kaza oluşumuna engel olması için var olduğu düşünülürse ödenilen para cezası, sürücüleri caydırmak ve kurallara riayet etmemesinin önüne geçmek için uygulanır. 56/1-b trafik cezası tutarı bu cezadan işlem görenlerin ödemesi gereken miktardır. Bu ceza tutarını indirimli ödeyebilmek için ilk 15 gün kuralı bulunur, ilk 15 gün içerisinde ödenen tutar yüzde 25 indirimli olarak ödenir. 56/1-b trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL olarak belirlenmiştir. 15 gün içerisinde ödenirse 56/1-b trafik cezası tutarı %25 indirimle birlikte 327 TL olarak ödenebilir.