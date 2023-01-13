HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 56/1-b trafik cezası nedir? 56/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

56/1-b trafik cezası nedir? 56/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

11.01.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kuralları, trafik akışını düzenleme ve olası kazalardan kaçınabilmek adına vardır. Sürücüler bu kuralların ihlali durumunda cezai yaptırımlara maruz kalır. Gerek hapis gerekse para cezası bulunan cezai işlemler sayesinde trafik akışı düzenlenebildiği gibi kazaların da azalması engellenir. Karayolları Trafik Kanunu gereğince belirlenmiş olan cezalar farklı şekillerde karşımıza çıkar. Kanun içerisinde yer alan 56/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

56/1-b trafik cezası nedir? 56/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Her bir kurala uymamanın farklı cezai işlemi bulunur. Trafik cezası maddeleri arasında yer alan 56/1-b trafik cezasının da parasal olarak bir bedeli vardır. Bunun yanı sıra bu kurala uymayan ve riayet etmeyen kişilerin ehliyetlerine de ceza puanı işlenir. Bir yıl içerisinde ceza puanını dolduran yani toplamda 100 ceza puanı alan kişilerin ehliyetlerine 2 ay el konulur. Eğer bir yıl içerisinde 2 kere 100 puan doldurulursa 4 ay daha ehliyete el konulur. Ceza puanı bir yıl içerisinde 3 kere doldurulduğunda yani 300 puan olduğunda ehliyete süresiz olarak el konur.

56/1-b trafik cezası nedir?

56/1-b trafik cezası iki yönlü olarak kullanılan yollarda karşı yönden gelen araçların geçişini zor kılan bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak adına aracı sağ kenara yanaştırmak gerekirse sağa yanaşıp durmamak konularını içerir. Bunun yanı sıra dik yokuşlu kara yollarında ya da dağlı yollarda karşılaşılmışsa çıkan araç için güç bir durum varsa güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçların var ise önceden sığınma cebine girmemesi ihlalini de içerir. Eğer sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması gereken durumlarda geri gitmemesi durumu da yasaktır. Bu kurala uymayanlara 56/1-b trafik cezası uygulanır. 56/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca trafiğin çift yönlü olarak kullanıldığı durumda karşıdan gelen araca geçiş üstünlüğü vermemek ve sağ şeride yanaşılması gerekirken yanaşmamak olarak özetlenebilir.

İlginizi Çekebilir

56/1-a trafik cezası nedir?

56/1-a trafik cezası nedir?

 55/2 trafik cezası nedir?

55/2 trafik cezası nedir?

 55/1-c trafik cezası nedir?

55/1-c trafik cezası nedir?

 55/1-a trafik cezası nedir?

55/1-a trafik cezası nedir?

 54/1-b trafik cezası nedir?

54/1-b trafik cezası nedir?

 54/1-a trafik cezası nedir?

54/1-a trafik cezası nedir?

56/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

56/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma ve araçlar arasında olan mesafe, yavaş sürme, geçiş kolaylığı sağlama gibi Karayolları Trafik Kanunu'nda belirlenmiş olan trafik suçu olarak adlandırılır. İki yönlü taşıt yollarında karşı taraftan gelen aracın geçişini zorlaştıracak durumlarda geçişi kolaylaştırmayanlara uygulanan 56/1-b trafik cezası para cezası olarak ödenir. Ayrıca bu kurala uymayanların ve bu maddeden ceza alan kişilerin ehliyetlerine de 15 puan uygulanır. 56/1-b sürücülere uygulanır. 56/1-b trafik cezası araç plakasına yazıldıysa araç sahibine uygulanır.

56/1-b trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezalarının kaza oluşumuna engel olması için var olduğu düşünülürse ödenilen para cezası, sürücüleri caydırmak ve kurallara riayet etmemesinin önüne geçmek için uygulanır. 56/1-b trafik cezası tutarı bu cezadan işlem görenlerin ödemesi gereken miktardır. Bu ceza tutarını indirimli ödeyebilmek için ilk 15 gün kuralı bulunur, ilk 15 gün içerisinde ödenen tutar yüzde 25 indirimli olarak ödenir. 56/1-b trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL olarak belirlenmiştir. 15 gün içerisinde ödenirse 56/1-b trafik cezası tutarı %25 indirimle birlikte 327 TL olarak ödenebilir.

İlginizi Çekebilir

64/1-b-5 trafik cezası nedir?

64/1-b-5 trafik cezası nedir?

 64/1-b-4 trafik cezası nedir?

64/1-b-4 trafik cezası nedir?

 64/1-b-3 trafik cezası nedir?

64/1-b-3 trafik cezası nedir?

 64/1-b-2 trafik cezası nedir?

64/1-b-2 trafik cezası nedir?

64/1-b-1 trafik cezası nedir?

64/1-b-1 trafik cezası nedir?

 64/1-a-3 trafik cezası nedir?

64/1-a-3 trafik cezası nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!
Bilim dünyası bunu konuşuyor! Yeni bir canlı türü keşfedildiBilim dünyası bunu konuşuyor! Yeni bir canlı türü keşfedildi
Anahtar Kelimeler:
trafik cezalari

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti

Bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı! Çarpıcı dolar tahmini

Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı! Çarpıcı dolar tahmini

Topu 5 lidere attı! "Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim"

Topu 5 lidere attı! "Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim"

Ferrari, lüks ev ve villa... Hepsine el konuldu!

Ferrari, lüks ev ve villa... Hepsine el konuldu!

Sadece 2'si yükseldi... O parti 1 yılda büyük düşüş yaşadı!

Sadece 2'si yükseldi... O parti 1 yılda büyük düşüş yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.