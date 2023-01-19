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56/1-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 56/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

12.01.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik cezaları trafiğin akışını düzenlemek adına koyulmuş olan kurallara uyulması için gerekli olan yaptırımlardır. Trafik cezaları sayesinde insanların kurallara uymada daha titiz davranmaları ve böylece olası kazaların da en aza indirgenmesi amaçlanır. Trafik kuralları ve trafik cezaları Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenir. 56. madde kapsamında yer alan 56/1-c trafik cezası maddesi kimlere uygulanır?

56/1-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 56/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu içerisinde yer alan cezalardan biri de 56/1-c trafik cezasıdır. 56/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu yakın takiple alakalıdır. Yakın takip olarak da geçen bu konu trafik kurallarına aykırıdır ve yapılması hâlinde cezası vardır. Bu ceza sayesinde, yapılması oldukça tehlikeli olan yakın takip durumunun engellenmesi amaçlanır.

56/1-c trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan ve 56. maddede geçen "Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar arasındaki mesafe, yavaş sürme ve geçiş kolaylığı sağlama" başlıklı maddeye istinaden uygulanan 56/1-c trafik cezası, önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden takip etmemeye verilen cezadır. 56/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak yakın takip cezası olarak da geçer ve bu ceza hem öndeki hem de arkadaki araçlar için oldukça tehlike oluşturan bir durumdur. Zincirleme kazalara sebebiyet verecek olan yakın takip cezai işlemler sayesinde engellenmeye ve olası kazaların oluşmamasını sağlar.

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56/1-c trafik cezası kimlere uygulanır?

Yakın mesafeden takip yapman ve hem kendi hem de öndeki aracın güvenliğini sarsan araçlara 56/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu kapsamında trafik cezası uygulanır. Yalnızca para cezası olarak uygulanmayan 56/1-c trafik cezası aynı zamanda Trafik Cezası Rehberinde bulunan maddeye göre ceza puanı olarak sürücünün belgesine işlenir. 56/1-c trafik cezası sürücülere uygulanan bir cezadır.

56/1-c trafik cezası tutarı nedir?

56/1-c trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL olarak belirlenmiştir. Erken ödeme ile yüzde 25 oranında indirimli ödenebilen bu tutar, ceza tebligatı geldikten sonra 15 gün içerisinde ödenirse yüzde 25 indirimli olarak ödenebilir. 56/1-c trafik cezası tutarı indirimli tutarı da 327 TL'dir.56/1-c trafik cezası tutarının yanı sıra bu cezayı yazılan sürücünün ehliyetine 20 ceza puanı eklenir.

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