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57/1-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 57/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

14.01.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik cezaları, trafik kanunları tarafından belirlenmiş olan kurallara uyulmadığı takdirde uygulanan hapis ya da para cezalarıdır. Trafik cezaları sayesinde insanların kurallara uymaları ve riayet etmeleri amaçlanır. Hayatın her alanında olduğu gibi trafikte de oldukça önemli bir yere sahip olan kurallar oluşabilecek pek çok kazaya ve maddi hasara engel olmak için konulur. Kavşak geçiş kuralları arasında değerlendirilen 57/1-c trafik cezası maddesi kimlere uygulanır?

57/1-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 57/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları Karayolları Trafik Kanunu tarafından maddeler hâlinde belirlenir. Bu maddeler arasında 57/1-c cezası da bu trafik cezalarından biridir. Her trafik cezası maddesinin bir ihlal sebebi bulunur. 57/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu da temel kavşak kurallarına aykırı davranıp geçiş hakkı olan araçlara geçiş izni vermeme olarak belirlenmiştir.

57/1-c trafik cezası nedir?

57/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak kavşaklarda geçiş kurallarını kapsayan bir kuraldır. 57/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu kavşak yollarının trafik yoğunluğu açısından farklı oldukları işaretlerce belirlenmiş kavşaklarda, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın da sağdan gelen araca geçiş hakkı vermemesiyle ilgilidir. Bu bağlamda farklı yoğunluklara sahip kavşaklarda motorsuz araç kullananlar motorlu araçlara; motorlu araçlarda da solda olan aracın sağdan gelen araca geçiş hakkı tanıması gerekir.

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57/1-c trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafikte kavşaklarda ilk geçiş hakkı vermemek olarak geçen 57/1-c cezası bu kuralı ihlal eden sürücülere uygulanır. Trafik yönetmeliğinde bulunan kavşaklarda geçiş hakkı sırasına uymayan sürücülere kesilen 57/1-c trafik cezası araç plakasına da kesilebilir. Böyle bir durumda trafik cezası doğrudan araç sahibine iletilir.

57/1-c trafik cezası tutarı nedir?

57/1-c trafik cezası kavşak geçiş haklarında kurallara uymayanlara uygulanan cezadır. 57/1-c trafik cezası tutarı erken ödeme imkânları sayesinde indirimli bir şekilde ödenebilir. Pek çok trafik cezasında olduğu gibi ceza geldiği günden itibaren 15 gün içerisinde ödenen miktar yüzde 25 oranında indirimli bir şekilde ödenebilir. 57/1-c trafik cezası tutarı 436 TL'dir. İndirimli 57/1-c trafik cezası tutarı da 327 TL'dir. Ayrıca bu kurala uymayan ve ceza kesilen sürücülere de 20 ceza puanı uygulanır.

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