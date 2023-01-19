56/1-d trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 56/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları ceza kanunu çerçevesinde maddeler hâlinde bulunur. Böylece hangi cezanın neye tekabül ettiği kolayca bulunabilir. Bu cezalar arasında 56/1-d trafik cezası da vardır. 56/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca trafikte yavaş gitmek olarak tanımlanmıştır. Nasıl ki hız sınırının üzerinde bir hızla araç sürmek hatalıysa aynı şekilde hız sınırlarının altında araç sürmek de hatalıdır. Hızlı sürmek kadar yavaş sürmek de bazı olumsuz durumlara sebep olabilir.

56/1-d trafik cezası nedir?

56/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu, zorunlu bir sebep olmadığı sürece diğer araçların ilerlemesine engel olacak bir biçimde ya da işaretle belirtilmiş olan hız sınırın çok daha altında araç sürmek, güvenlik sebebi ya da verilen herhangi bir talimata uyulması dışında başka araçları rahatsız edecek ya da tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamak yasaktır. Bu kurala riayet etmeyen araçlara kara yolları trafik kanunu gereğince belirlenmiş olan 56/1-d trafik cezası uygulanır.

56/1-d trafik cezası kimlere uygulanır?

Araçlarını herhangi bir sebep olmadan diğer araçların ilerleyişine engel olacak kadar yavaş sürmek trafik kanunları gereğince yasak bir davranıştır. Olası kazaların engellenebilmesi adına belirlenen bu kurala uymayanlara para cezası halinde bir cezai işlem uygulanır. 56/1-d trafik cezası da araç sürücülerine uygulanır. Eğer ceza plakaya yazıldıysa, araç sahibi kusurlu olmasa bile yani hatalı durumda aracı kullanan araç sahibi değil de bir başkası olsa bile plakaya yazıldığı için ceza tutarı araç sahibine iletilir.

56/1-d trafik cezası tutarı nedir?

56/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca ceza alan sürücülerin belirlenen tutarı ödemeleri gerekir. Yalnızca para tutarı olarak belirlenmeyen bu kural ihlalinde ayrıca ceza puanı olarak sürücünün sürücü belgesine işlenir. Trafik Cezası Rehberi'nde 56/1-d trafik cezası ceza puanı 10 olarak belirlenmiştir. Bu cezayı alan sürücülere para cezası dışında puan cezası da yazılır. 56/1-d trafik cezası tutarı 2023 yılın için 436 TL olarak belirlenmiştir. Erken ödemeler ile indirimli bir şekilde ödenebilir. Trafik cezası geldiği günden itibaren 15 gün içerisinde ödenen cezalar yüzde 25 indirimli olarak ödenebilir. 56/1-d trafik cezası tutarı indirimli olarak 327 TL'dir.