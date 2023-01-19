57/1-e trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 57/1-e trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları farklı konulara ayrılır ve her bir konu için alt maddelemeler bulunur. Her cezanın farklı bir kodu vardır. 57/1-e trafik cezası da bu cezalar arasında yer alır. Kavşaklarda duraklamak, yavaşlamak ve araçtan inmek gibi yol akışını aksatacak eylemlerde bulunmak sakıncalı ve yasaktır. Bu gibi durumlarda sürücüye para cezası verilir. 57/1-e trafik cezası kavşaklarda geçiş hakkı maddesinde yer alan bir cezadır.

57/1-e trafik cezası nedir?

57/1-e trafik cezası maddesi ihlalin konusu kavşak üzerinde sebep olmaksızın durmak, motor durdurmak, yavaşlamak ve arabadan inmenin yasak olduğunu belirtir. Trafik akışını aksatan ve araç seyrini tehlikeye atan bu durumlar cezai işleme tabi tutulur. Bu kurallara uymamanın cezası idari para cezasıdır. Ceza tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 oranında erken ödeme indirimi uygulanır. Trafik cezası ödemeleri PTT, ATM ya da banka şubelerinden yapılabilir. 57/1-e trafik cezasında para cezasının yanı sıra sürücünün ehliyetine 20 ceza puanı yazılır ve yazılan bu ceza puanı silinmez.

57/1-e trafik cezası kimlere uygulanır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kavşaklarda geçiş hakkı başlığı altında yer alan 57/1-e trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince cezai işlem uygulanan 57/1-e trafik cezası belirlenmiş kurallara uymayan taşıtlara uygulanır. Bu kural dahilinde kavşaklarda trafik akışını engelleyen davranışlar sergilenmesi cezaya tabidir. Kavşaklarda sebepsiz yere durmak, araçtan inmek ve yolcu indirmek, yavaşlamak ve motoru durdurmak bu cezaya sebebiyet verir. 57/1-e trafik cezası araç plakasına kesilirse ceza araç sahibine iletilir.

57/1-e trafik cezası tutarı ne kadar?

2023 yılında 57/1-e trafik cezası tutarı 436 TL olarak belirlenmiştir. Erken ödeme indirimi için cezanın tebliğ süresi üzerinden 15 gün geçmeden ödeme yapılabilir. Erken ödeme indirimi %25 olarak uygulanır. İndirimli 57/1-e trafik cezası tutarı 327 TL olarak belirlenmiştir. Ceza alan kişiler 15 gün içerisinde ilgili yerlere ödeme gerçekleştirirse indirimli tutar üzerinden ödeme yapabilir.