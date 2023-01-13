56/1-a trafik cezası nedir? 56/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Pek çok yaşam alanında olduğu gibi trafikte de bazı kurallar vardır ve bu kurallara uyulmaması halinde bazı cezai işlemler uygulanır. Bu kuralları ve cezai işlemleri belirleyen faktör Kara Yolları Trafik Kanunudur. Trafik cezaları arasında yer alan 56/1-a trafik kuralı da trafikteki düzenin sağlanması ve trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için önemli kurallardan birisidir.

56/1-a trafik cezası nedir?

Trafik Kanunu'nun belirlemiş olduğu ceza maddelerinde 56/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu, şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma ve araçlar arasında bulunan mesafe, yavaş sürme ve geçiş kolaylığı sağlama olarak geçer. Kısa bir şekilde anlatılması gerekirse şerit izleme ve araçlar arasındaki mesafe, yavaş sürme ile alakalı olan suç denilebilir. Bu kurala riayet etmeyenler para cezası ile cezalandırılırlar. 56/1-a trafik cezası maddesi, şerit değiştirme ve şerit izleme kurallarına uymamanın yasak olduğunu anlatan maddedir. Trafikte şerit izleme ve şerit değiştirme cezası olarak bilinen 56/1-a trafik cezası bu kuralı ihlal edenlere uygulanır. Trafikte şerit değiştirme durumları şu şekildedir:

Öndeki araç geçilirken

Dönüş manevrası yapılırken

Park ederken, dururken ya da duraklama yapılırken

Ayrıca bunların dışında araç sürücülerinin iki şeridi birden kullanmaları da yasaktır. Araçlarının cinsine göre belirlenen şeritlerde, araç tipleri için belirlenen hız kurallarına uygun bir şekilde kullanmaları zorunludur. Sinyal vermeden şerit değişmenin de yasak olduğunu belirtmek gerekir. Bunun yanı sıra sol şeridi uzun bir süre boyunca kullanmak yani sol şeridi sürekli olarak izlemek de yasaktır.

56/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

Her trafik kuralında olduğu gibi 56/1-a trafik kuralına uymayan kişilere para cezası uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu gereğince belirlenmiş olan 56/1-a kuralına uymayan sürücüler cezalandırılır.56/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama olarak da özetlenebilir. 56/1-a trafik cezası sürücülere yazılmakla birlikte eğer bu ceza araç plakasına yazıldıysa, bu kuralı araç sahibi ihlal etmese bile plakaya yazıldığı için araç sahibine yönlendirilir.

56/1-a trafik cezası tutarı nedir?

56/1-a trafik cezası tutarı her yıl gelen zamlar ile değişiklik gösterir. Tebligat geldikten sonra 15 iş günü içinde ödenirse bu cezanın tutarını yüzde 25 indirimli ödenmesi de mümkündür. 56/1-a trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL olarak belirlenmiştir 56/1-a trafik cezası tutarı indirimli hâli de 327 TL'dir. Para cezasının yanı sıra bu kuralı ihlal eden sürücülerin ehliyetine 20 ceza puanı yansıtılır.