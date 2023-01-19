57/1-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 57/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte hareket hâlindeyken ve özellikle şehir içi ulaşımda en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de kavşaklardır. Kavşaklarda can ve mal kaybı olmadan, dikkatli ve kontrollü bir geçiş yapılabilmesi için kavşak geçil kurallarına uyulması gerekir. Karayolları Trafik Kanunu'nun 57. maddesinde yer alan kavşaklarda geçiş hakkı başlıklı maddeye yönelik 57/1-a cezası bulunur. Trafik kanunları tarafından belirlenmiş olan önemli kurallardan biri de 57/1-a trafik cezasıdır.

57/1-a trafik cezası nedir?

57/1-a trafik cezası, Kanun'daki 57. maddeye istinaden detaylandırılmıştır. 57/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu, kavşaklara yaklaşırken, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak ve geçiş hakkı olan araçlara geçiş hakkının verilmemesiyle ilgilidir. Bu kurala uymayanlara da kara yolları trafik kanunu gereğince 57/1-a trafik cezası uygulanır. Oldukça önemli trafik kuralları arasında yer alan bu kural özellikle kaza riskinin yüksek olduğu kavşaklarda yapılması gereken kurallardır. Olası kazaların engellenebilmesi adına konulmuş olan kurala uyulmadığı takdirde cezai işlemler uygulanır. Bu cezai işlemler caydırıcı olması bakımından oldukça önemlidir.

57/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

57/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca kavşaklarda yavaşlamamak ya da geçiş üstünlüğü olan araçlara geçiş üstünlüğü tanımamak olarak tanımlanır. Bu kuralı ihlal edenlere para cezası uygulanır. Ayrıca yalnızca para cezası değil bu kuralı ihlal edenlerin sürücü belgelerine de ceza puanı yansıtılır. Trafik kurallarının hepsinin uygulanması kuralı ihlal eden kişilere yöneliktir. Bu bağlamda 57/1-a trafik cezası da kavşaklarda uyulması gereken kurallara uymayan kişilere verilen cezadır.

57/1-a trafik cezası tutarı nedir?

57/1-a trafik cezası tutarı gereken miktardan indirimli olarak ödenebilir. Belirlenen tutar ceza geldiği günden itibaren 15 gün içerisinde ödenir ise yüzde 25 oranında bir indirim uygulanarak ödenebilir. Ayrıca sürücü belgesine 20 ceza puanı olarak işlenir. Bu ceza puanlar 100 puanı geçtiği zaman sürücülerin sürücü belgeleri 2 aylık bir süre için ellerinden alınır ve sürücüler eğitime tabi tutulur. 57/1-a trafik cezası tutarı 2023 yılı için 476 TL olarak belirlenmiştir. %25 indirimli 57/1-a trafik cezası tutarı da 327 TL'dir.